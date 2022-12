Riforma Cartabia, gli appuntamenti del 2023 - Tempostretto

La Camera Civile di Messina fa il punto sulle prime riforme del 2023: dal domicilio digitale alle modifiche del ricorso in Cassazione

MESSINA- Di cambiamenti sostanziali ne pone tanti, alla giustizia civile, la riforma Cartabia. Per fare il punto sulle prime innovazioni la Camera Civile di Messina, presieduta dall’avvocata Rosaria Filloramo, ha quindi messo intorno al tavolo gli esperti e aperto ai colleghi, con un convengo titolato proprio sugli appuntamenti della prima parte del 2023 e in particolare quelle di gennaio prossimo appunto.

La presidente e i colleghi Giovanna Saija, Gaetano Mercadante, Antonio Tesoro e Giovanni Caroè della sigla dei civilisti, insieme a Maurizio Reale, cultore della materia informatica giuridica dell’Università, hanno quindi affrontato tutti i cambiamenti che dovrebbero entrare in vigore tra il gennaio e il giugno 2023. Tra questi in particolare le modifiche al ricorso in Cassazione e il nodo del domicilio digitale.

Sul tavolo tutti gli aspetti, affrontati tecnicamente a beneficio dei più di 200 avvocati presenti o collegati in streaming, ma anche le principali criticità e i “buchi” che la normativa non esplicita. Proprio per via dei tanti nodi ancora irrisolti e delle innovazioni importanti, soprattutto sotto il profilo della digitalizzazione, la Camera Civile ha programmato una serie di incontri e seminari che si terranno nel corso del 2023.

“Sono innovazioni anche radicali – spiega la presidente Filloramo – è importante che noi professionisti ci arriviamo preparati e sarebbe importante anche che i cittadini capissero quanti risvolti pratici ha, anche per loro, per la vita quotidiana di ognuno di noi”.

