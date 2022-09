"Rilancia Messina", Basile incontra le associazioni: a giorni i tavoli tematici - Tempostretto

Settimana prossima gli incontri con gli assessori: il Terzo Settore chiamato a raccolta dal sindaco per proposte e idee da inserire nel programma

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha incontrato alcuni dei rappresentanti degli enti del Terzo Settore per illustrare la piattaforma programmatica “Rilancia Messina”. A un mese dalla presentazione, il primo cittadino prosegue negli incontri per illustrare il programma e stavolta è toccato al mondo delle associazioni. Poche però hanno risposto all’appello di Basile, che ha comunque ringraziato i presenti: “Pochi ma buoni”.

Basile: “Tanto dipende da noi”

“Oltre tre settimane fa abbiamo lanciato insieme alla Giunta questo pacchetto con cui creare sviluppo – ha spiegato il sindaco in apertura di conferenza -. L’idea era partire da quanto si è fatto, individuando macro-aree di intervento su cui bisogna svolgere azioni per cambiare il profilo della città. Tanto dipende da noi, l’amministratore fa ciò che deve e il cittadino deve sviluppare quel senso civico che permette a tutti di migliorare. Nella precedente riunione mancava il terzo settore, l’associazionismo, ma non per dimenticanza. Bisogna solo distanziare gli ambiti e infatti oggi siamo qui a parlare di pianificazione, opere, città di diritti e delle opportunità”.

La Giunta è “aperta al confronto”

“Sono aperto a un confronto – ha poi proseguito Basile – “ma che sia costruttivo: ovvio che non posso fare un acquario e metterlo a Palazzo Zanca, tanto per fare un esempio esagerato”. Poi l’annuncio: “Durante la prossima settimana prossima saranno convocati tavoli tematici con gli assessori per confrontarci con voi sulle singole macro-aree”. Qualche proposta è già arrivata, come quella dell’associazione MenteCorpo, che con Tina Palmisano ha espresso il desiderio di aprire un centro diurno per persone affette da malattie della terza età.

