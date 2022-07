Rimborso pedaggi autostradali Villafranca-Messina, Amata (Fdi) interroga il presidente della Regione - Tempostretto

Erogazione del contributo fino a 200 euro prevista dalla legge regionale di stabilità

MESSINA – “Garantire lo sblocco e l’immediata erogazione del contributo fino ad un massimo di 200 euro a persona come rimborso dei pedaggi corrisposti in entrata ed in uscita dal casello di Villafranca-Ponte Gallo a Messina, come prevede una norma della legge regionale di stabilità”. Sulla questione Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore Marco Falcone. “E’ stato destinato 1 milione e mezzo di euro – spiega Amata – e l’assessore Falcone lo scorso febbraio ha firmato il decreto che disciplina le modalità attuative delle disposizioni. La Regione avrebbe dovuto corrispondere a tutti i residenti della provincia di Messina un contributo, fino ad un massimo di 200 euro a persona come rimborso dei pedaggi corrisposti in entrata ed in uscita dal casello di Villafranca-Ponte Gallo ma ad oggi non è stato rimborsato nulla agli automobilisti-utenti”.

Il decreto di Falcone prevede dal 1° marzo il rimborso fino ad un massimo di due transiti giornalieri

La gestione e la corresponsione dei contributi a favore dei singoli utenti viene assegnata alla competenza del concessionario autostradale Cas (Consorzio per le autostrade siciliane). Il decreto attuativo di Falcone prevede che dal 1° marzo scorso possono essere rimborsati fino ad un massimo di due transiti giornalieri dal casello di Villafranca-Ponte Gallo e gli utenti devono inviare al Cas la documentazione necessaria per ricevere il contributo, utilizzando un indirizzo dedicato di posta elettronica appositamente istituito, sarà poi il Cas a fare il bonifico bancario agli interessati per ciascun mese. “Sono arrivate tante segnalazioni di cittadini – osserva Amata – e il Cas scarica la responsabilità della mancata erogazione del contributo all’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, non avendo a suo dire provveduto a mettere a disposizione le somme. E’ già assurdo che si paghi un pedaggio per transitare nella stessa città di Messina, nelle altre città si chiamano raccordi, ma oggi – conclude Amata – la mancata erogazione del contributo a titolo di rimborso sembrerebbe suonare come una beffa per gli utenti”.