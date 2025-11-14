Rione Taormina. “4 famiglie con bambini e fragili vivono nel degrado, servono subito case”

La deputata messinese Matilde Siracusano si rivolge al sindaco Federico Basile e al commissario per il risanamento, Santi Trovato

“Ieri ho trascorso una giornata con quattro famiglie che da oltre cinque anni vivono nella baraccopoli del Rione Taormina, a Messina. Quattro famiglie con bambini, con persone fragili. Quattro famiglie che da anni vivono nella disperazione, con la fogna a cielo aperto, con i muri anneriti dalla muffa, con i topi poco fuori le proprie casette improvvisate”. Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

Oggi queste famiglie sono davanti al Comune per un sit-in: Sara Tripodo, Valentina Paratore, Veronica Paratore, Maria Gervasio, Santina Barbera e Girolamo Triolo “chiedono dignità e un futuro per i propri figli”.

La Siracusano fa “un appello al sindaco di Messina, Federico Basile, e al sub commissario per il Risanamento, Santi Trovato: Aiutiamoli, perché hanno davvero bisogno di uscire da questo incubo. Un incubo che nessuna famiglia merita, che nessun bambino merita, una condizione inaccettabile in un Paese civile. Ci sono le risorse, ci sono gli strumenti per intervenire con tempestività, il sub commissario può chiedere – come già fatto in passato – una deroga per rendere possibile l’iter di assegnazione. Vengano trovati subito degli alloggi per queste persone”.