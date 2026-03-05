Rione Taormina, continuano le demolizioni. La famiglia non assegnataria è andata via

Le ruspe stanno abbattendo le ultime baracche di via Quinto Ennio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo un breve stop nella giornata di ieri le demolizioni nel rione Taormina stanno continuando. Le ruspe sono al lavoro per abbattere le ultime baracche rimaste in via Quinto Ennio. La strada che costeggia il muro della caserma, che fino a pochi mesi fa era solo uno stretto sentiero, è stata quasi del tutto liberata dalle baracche. Il progetto del Comune di Messina è di farla diventare un’arteria di collegamento fra la via Taormina e la nuova via Don Blasco, passando per via Acireale.

Via Quinto Ennio quasi del tutto liberata dalle baracche

Fra la posizione attuale delle ruspe e la via Acireale ci sono ancora delle baracche da eliminare e ora che anche l’ultima famiglia non assegnataria è andata via si potrà procedere senza ulteriori interruzioni. Nel frattempo l’impresa si dovrà occupare anche dell’eliminazione dell’amianto ancora presente sui tetti e dello smaltimento dei rifiuti trovati all’interno delle casette. Ultimata questa zona il cantiere si allargherà fino alla vicina via Aulo Persio Flacco, dove abitano ancora 7 famiglie.

17 famiglie in attesa della graduatoria

Per loro si attende la graduatoria provvisoria, che dovrebbe essere pubblicata a giorni, e poi potranno iniziare a vedere e scegliere i nuovi alloggi. Insieme alle 7 famiglie di via Aulo Persio Flacco sono stati censiti altri 10 nuclei familiari che abitano alle spalle. Anche loro verranno inseriti nella stessa graduatoria e saranno assegnatari di una nuova casa. Gli uffici di Arisme stanno facendo tutti gli accertamenti, tramite la documentazione fornita dagli abitanti delle baracche, per stabilire se le 17 famiglie hanno tutte diritto all’assegnazione del nuovo alloggio.