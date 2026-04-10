 Rione Taormina. Dalla prossima settimana ricominciano le demolizioni di 15 baracche

Rione Taormina. Dalla prossima settimana ricominciano le demolizioni di 15 baracche

Redazione

Rione Taormina. Dalla prossima settimana ricominciano le demolizioni di 15 baracche

venerdì 10 Aprile 2026 - 14:15

Sono quelle colpite dall'incendio nella notte tra il 5 e 6 aprile

Dalla prossima settimana riprenderanno le demolizioni ad opera del Genio Civile, nel rione Taormina. L’impresa Cericola, impegnata nei diversi lotti, inizierà le attività nel lotto colpito dal recente incendio che si è verificato nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile. L’intero lotto comprende 15 baracche da demolire e rientrava già nel cronoprogramma delle operazioni previste a conclusione dei lavori in via Quinto Ennio.

Per quanto riguarda gli altri sub lotti del rione Taormina (attigui alla via Quinto Ennio già ultimata) si potrà procedere con le demolizioni dopo l’assegnazione dei nuovi alloggi alle famiglie da parte di ArisMe quale soggetto attuatore che ha completato censimenti e graduatorie.

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