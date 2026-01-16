Rione Taormina, proseguono le demolizioni. Si completa la prima fila fino a via Catullo

Gli interventi del Genio Civile entrano nel vivo per il Lotto 1 e 2 a Messina

Il processo di sbaraccamento e riqualificazione del Rione Taormina va avanti. Il Genio Civile di Messina darà inizio a una serie di operazioni migliorative per la pubblica incolumità e il decoro urbano.

Il piano di bonifica e abbattimento

L’intervento, che riguarda nello specifico i Lotti 1 (sub A) e 2 (sub A), prevede l’avvio delle procedure di demolizione di una parte dei fabbricati che prospettano sulla via Caio Valerio Catullo. Non si tratta di un semplice abbattimento: le operazioni includono una delicata fase di bonifica dall’amianto, materiale ancora presente in molte delle vecchie strutture del rione, e il successivo trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.

L’operazione è finalizzata a liberare l’area dai volumi fatiscenti, eliminando i rischi legati alla staticità degli edifici e, soprattutto, alla presenza di sostanze pericolose per la salute dei residenti. Il coordinamento dei lavori è affidato ai tecnici del Genio Civile, che agiranno per garantire la massima sicurezza durante lo smantellamento delle baracche.

La rinascita del quartiere

Questi abbattimenti rappresentano un passaggio propedeutico indispensabile per la successiva fase di ricostruzione e rigenerazione del territorio. Il Rione Taormina, da decenni simbolo dell’emergenza abitativa messinese, vede così proseguire il percorso di trasformazione che punta a restituire spazi sicuri e vivibili ai cittadini.

Le variazioni alla viabilità

Per consentire l’esecuzione delle demolizioni in totale sicurezza, il Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune ha emanato un’ordinanza che modificherà la circolazione nella zona dal 19 al 21 gennaio 2026.

I provvedimenti interesseranno via Caio Valerio Catullo, nel tratto compreso tra via Taormina e via Tito Maccio Plauto. Nello specifico, sarà istituito il divieto di sosta h24 su entrambi i lati per un tratto di 30 metri a valle di via Taormina. In corrispondenza del cantiere, il transito veicolare e pedonale sarà interdetto nella semicarreggiata sud e sul relativo marciapiede. La circolazione automobilistica sarà comunque garantita attraverso l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da semafori mobili e movieri, con un limite di velocità fissato a 30 km/h per tutta l’area interessata dai lavori.