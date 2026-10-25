 Riposo forzato per il Messina Rugby, rinviata la prima trasferta contro il IV Circolo Benevento

Riposo forzato per il Messina Rugby, rinviata la prima trasferta contro il IV Circolo Benevento

Redazione

Riposo forzato per il Messina Rugby, rinviata la prima trasferta contro il IV Circolo Benevento

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domenica 25 Ottobre 2026 - 06:30

La Federazione rinvia al 22 novembre la seconda giornata di campionato, coach Bonasera commenta la vittoria all’esordio

MESSINA – Il Messina Rugby si preparava alla prima trasferta stagionale, era atteso a Benevento nella seconda giornata di Serie B girone 6. L’avversario il IV Circolo Benevento nella prima giornata, come i messinesi, aveva ottenuto una larga vittoria per 60 a 5 sul Trepuzzi Salento. La sfida però inizialmente prevista per domenica 25 ottobre è stata rinviata a domenica 22 novembre. Lo ha stabilito la Federazione rinviando tutta la giornata in blocco a causa della protesta degli autotrasportatori che ha creato forti disagi soprattutto al Sud Italia. La squadra si è comunque allenata regolarmente in settimana e avrà un po’ di tempo in più pre prepararsi alle successive sfide.

Nel frattempo il coach Gianclaudio Bonasera ha espresso soddisfazione circa la vittoria ottenuta sul Palermo ma ha anche notato alcune situazioni da sistemare: “Nella prima giornata non mi aspettavo un così grande divario tra le formazioni, ci ha aiutato che Palermo non fosse subito così organizzato alla prima uscita nella nuova categoria. Da parte nostra dico che avremmo dovuto sviluppare meglio il gioco, ci sono stati parecchi errori e parecchi ‘in avanti’. Siamo comunque soddisfatti per aver ottenuto la prima vittoria in campionato e soprattutto per essere rimasti presenti per tutti gli ottanta minuti soprattutto in difesa dove non abbiamo concesso nulla ed era uno degli obiettivi dello spogliatoio proprio in vista di questo match. Riguardo lo stop avremo modo di recuperare qualche acciaccato e continueremo a lavorare, non ci dispiace”.

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