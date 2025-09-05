 Riprende l'attività di Benefit, "si possono donare vestiti in buone condizioni"

Redazione

venerdì 05 Settembre 2025 - 19:00

Riapre il negozio solidale. Ecco orari e giorni e l'invito alla Messina solidale da parte della presidente Puglisi Rossitto

MESSINA – “Riprendiamo l’attività di Benefit con qualche piccola ma necessaria novità. Abbiamo scelto di disattivare lo sportello h24: la quantità di “rifiuti” che arrivava era diventata ingestibile e questo ci ha portato a rivedere l’organizzazione delle donazioni. Da oggi vi accogliamo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00, nella sede di via San Cosimo 1, a Messina, chiedendovi di continuare a sostenerci con la stessa generosità di sempre”. Così la fondatrice del negozio e presidente dell’associazione Invisibili Cristina Puglisi Rossitto.

Continua la presidente, rivolgendosi ai cittadini: “Vi invitiamo a donare abbigliamento e accessori in buone condizioni, così da poterli rimettere subito a disposizione delle famiglie che ne hanno bisogno.
Purtroppo non ci è più possibile gestire grandi quantità di materiale destinato al riciclo: ciò che chiediamo è un dono che possa davvero essere riutilizzato. Grazie di cuore a chi ci è vicino e a chi sceglierà di continuare a donare con responsabilità e attenzione. Insieme possiamo fare la differenza e continuare a mantenere vivo il nostro Benefit“.

