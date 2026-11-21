Verifiche in corso da parte del sub commissario Santi Trovato

MESSINA – Aggiornamenti dalla struttura commissariale guidata dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani e i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato. Continuano i sopralluoghi di quest’ultimo assieme ai professionisti della task force, ai direttori dei lavori e alle imprese ha verificato lo stato dei lavori nei cantieri di via del Proto (rione Ariella), Parco Magnolia e via Appennini.

RIONE ARIELLA

“In via del Proto, presenti anche il direttore dei lavori ingegner Giuseppe Morganti, il rup ingegner Massimo Potenzione e l’impresa Lutiviem, il sub Commissario ha fatto il punto sulle demolizioni che sono avvenute a più riprese a causa di problemi legati a chi non voleva lasciare la baracca o ai legittimi assegnatari. Demolizioni che avvengono selettivamente, ovvero a mano, per l’impossibilità di accesso delle ruspe e rese ancora più complesse dopo la scoperta di un’antica galleria. Nell’area di circa 700-1000 mq vivevano 12 nuclei familiari ai quali sono state assegnate nuove abitazioni. Una prima fase di abbattimento delle baracche è stata avviata nel gennaio 2026, seguita ad una sospensione, poi le attività sono riprese nel mese di giugno, ed infine, dopo la seconda interruzione, sono riprese ad ottobre con l’intera area libera dalla presenza di famiglie. Le demolizioni procedono regolarmente con l’obiettivo di sanare un’area che era stata aggredita dal degrado”, viene comunicato.

PARCO MAGNOLIA

Sopralluogo anche a Parco Magnolia dove l’impresa Demetra Lavori S.r.l. di Vallelunga Pratamento è impegnata nei lavori di bonifica in vista della successiva riqualificazione di un’area di 5.300 mq che negli ultimi 20 anni era rimasta in condizioni di totale degrado nonostante la presenza di due beni di grande pregio sia storico che ambientale come la secolare Magnolia e la villa De Gregorio. L’importo dei lavori, consegnati il 21 ottobre, al netto del ribasso d’asta, è di € 1.548.449.81.

Si legge nella nota: “Nell’area nel cuore di Giostra insistevano sul finire degli anni ’80 una trentina di baracche, una decina di stalle e le cosiddette “case Volano” costruite per le famiglie provenienti dalle baracche di villa Lina come soluzione transitoria in attesa degli alloggi popolari. Successivamente al trasferimento delle famiglie ed alle demolizioni delle baracche agli inizi del duemila, l’area è stata lasciata in condizioni di abbandono ed incuria, trasformandosi in un “non luogo” usato come discarica abusiva, attività illecite e persino combattimenti di cani. Nel 2023 la Struttura Commissariale ha avviato l’iter per la bonifica e riqualificazione ma proprio le prime attività di bonifica hanno fatto registrare la presenza di veleni nel terreno. Il progetto di riqualificazione riporterà a nuova vita l’area, tutelando sia la Magnolia, di circa 200 anni, albero monumentale tra i più grandi della Sicilia che i resti della Villa De Gregorio entrambi sotto vincolo della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali”.

“I lavori saranno monitorati costantemente, raggiungendo il duplice obiettivo della valorizzazione e della salvaguardia. Progettista per la bonifica è l’ingegnere Giuseppe Morganti e per la riqualificazione l’architetto Cristina Fera, rup Danilo De Pasquale.Il progetto rispetta tutte le peculiarità dell’area, facendo sì che i cittadini possano usufruire anche di spazi destinati ai giochi, al relax, attività sportive di carattere amatoriale, momenti di socializzazione per i più piccoli ma anche per gli anziani. Una parte del parco sarà riservata ai legami con la storia e le tradizioni del quartiere di Giostra. Per quanto riguarda i resti di Villa De Gregorio saranno oggetto di restauro, recupero, manutenzione e conservazione”.



VIA APPENNINI

L’impresa Cericola ha completato le demolizioni del secondo lotto di via Appennini e sta ultimando anche la rimozione dei materiali. Sono state demolite 8 baracche, alcune delle quali erano a ridosso dell’uscita di sicurezza del teatro della parrocchia di San Matteo, nonché addossate al muro del campetto di calcio.

“I lavori in questo lotto di via Appennini hanno subito un ritardo a causa della presenza di una persona che, pur assegnatario di una nuova abitazione, non voleva lasciare la baracca e sono state necessarie ordinanze di sgombero e l’intervento della Forza pubblica. L’area così liberata e restituita alla città potrà essere destinata ad una fruizione dei cittadini. Un primo lotto di via Appennini, di 900 mq comprensivo di 4 baracche, è già stato liberato dall’impresa Scopelliti nei mesi scorsi. Le baracche così come avviene in numerosi altri casi, occupavano la sede della carreggiata”, viene specificato.

Articoli correlati