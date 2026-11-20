Il progetto prevede bonifica, riqualificazione e anche il recupero di Villa De Gregorio

Il risanamento continua a cambiare il volto del viale Giostra. Fino a 20 anni fa quel grande spazio sotto la magnolia secolare era occupato da baracche. Le casette erano state attaccate persino ai resti dell’antica Villa De Gregorio. Poi dopo lo sbaraccamento la stessa area è rimasta terra di nessuno per molti anni. Una distesa di nulla e degrado, trasformata persino in discarica abusiva di rifiuti.

Oggi quello spazio buio ricomincia a vedere la luce. Da non-luogo grigio diventerà una piazza colorata. Verranno posizionati giochi per bambini, arredi urbani e percorsi colorati. Inoltre il progetto prevede il recupero dei resti di Villa De Gregorio.

Il sub commissario al Risanamento delle baraccopoli di Messina, Santi Trovato, spiega cosa prevede il progetto. “Il risanamento non è solo assegnazione di nuove case alle famiglie ma anche recupero di spazi e restituzione ai cittadini”, aggiunge l’ingegnere Trovato. “Quest’area simbolo di degrado e illegalità verrà resa bella, colorata e aperta alla città”, conclude il sub commissario.