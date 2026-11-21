L'ex capo della polizia si è sucidato oggi. Era pure presidente di Eurolink, impegnato nella costruzione della grande opera

Il suicidio di Gianni De Gennaro riporta in mente le tante vite dell’ex capo della polizia. Il prefetto, nato a Reggio Calabria 78 anni fa, si è sparato ed è morto nella sua casa di campagna a Montiano, in Toscana.

Il 1° dicembre il Tribunale d’esame doveva decidere sulla richiesta di arresto nei suoi confronti. Richiesta negata in prima battuta dal giudice per le indagini preliminari. L’indagine era quella della Procura di Caltanissetta per il depistaggio sulla strage mafiosa di via D’Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Ricchissimo il suo curriculum.

Dall’arresto di Buscetta e la collaborazione con Falcone alle ferite del G8

Nel 1984 De Gennaro accompagnò in Italia Tommaso Buscetta, estradato dal Brasile e fondamentale per il maxiprocesso dopo il suo pentimento. La collaborazione con il giudice Giovanni Falcone fu stretta anche nel caso del pentito di mafia Contorno.

Come ricorda il Corriere della Sera, l’alto funzionario resistette alla crisi seguita alla gestione del G8 del 2001 a Genova, con la violazione dei diritti umani nel caso dell’iirruzione della polizia nella scuola Diaz. Indagato e assolto in primo grado per aver istigato alla falsa testimonianza l’ex questore del capoluogo Francesco Colucci, fu condannato in appello ma assolto dalla Cassazione “perché il fatto non sussiste”.

Da Leonardo al ponte sullo Stretto nella sua carriera dopo la polizia

Il G8 e la Diaz rimangono però una ferita sul piano dell’immagine. Ricostruisce sempre il Corriere, in relazione alla sua carriera dopo la fine degli incarichi in polizia nel 2007: “Capo di gabinetto del ministro dell’Interno Giuliano Amato, poi direttore del Dis (l’organo di coordinamento dei servizi segreti) tra il 2008 e il 2011, presidente di Leonardo (l’ex Finmeccanica, uno dei principali gruppi italiani nel settore della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, n.d.r.) dal 2013 al 2020. Passa quindi al settore privato: presidente della Banca Popolare di Bari (2020-2022). Infine presidente di Eurolink, la società controllata da Webuild, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, accompagnato alla ultradecennale presidenza del Centro Studi Americani, dove aveva un ufficio. È lì che i carabinieri del Ros, su ordine della Procura di Caltanissetta, avevano piazzato una microspia”.

In questi anni, dunque, aveva legato il suo nome anche alla costruzione della grande opera tra Messina e Reggio.