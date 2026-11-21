Campo difficile domenica a Giarre sia per l'avversario che per il fondo, l'allenatore ringrazia i tifosi: "Con loro non giochiamo mai in trasferta"

MESSINA – Il Messina atteso a Giarre in trasferta nella 11ª giornata di campionato. Sul campo i biancoscudati sarebbero capolisti, in fuga a più quattro sulle seconde, nel girone A di Eccellenza siciliana, ma la penalizzazione ha costretto a ridisegnare la classifica e il Giarre è avanti in questo modo di quattro lunghezze. A parlare del momento della squadra mister Alfio Torrisi: “Dobbiamo continuare a trasmettere questi valori e mettere in campo la nostra identità. Dobbiamo continuare a far sentire l’esigenza al messinese e alla tifoseria organizzata di venire a darci una mano, fino ad oggi hanno dimostrato quanto è importante il loro apporto. Questo percorso iniziato insieme sta crescendo in maniera vistosa sia il seguito che l’entusiasmo in città. I ragazzi hanno il merito di fare qualcosa di diverso rispetto agli scorsi anni, eravamo in apprensione per la notizia del possibile divieto di trasferta, ma oggi si è avuto l’ok e per noi sarà una grande boccata d’ossigeno. Con questa tifoseria non abbiamo mai giocato in trasferta quest’anno, la città ha risposto ora tocca a noi andare là e fare la prestazione”.

La squadra continua a procedere spedita, anche dopo la penalizzazione, su questo Torrisi dà ampi meriti al gruppo: “Il merito di come hanno reagito al post penalizzazione è merito dei ragazzi e di una rosa che non ha nulla a che vedere con questa categoria. Nel calcio quando fai qualcosa di diverso non è solo una questione tecnica ma mentale. Inoltre hanno la fortuna e l’onore di lavorare per il Messina, noi ogni settimana abbiamo una grossa responsabilità e mettiamo il club sopra tutto. Questa squadra ha fatto il settimo posto in Serie A, da qui sono usciti allenatori e calciatori importanti, continuiamo il nostro percorso con la consapevolezza di essere forti. Il campo fino ad oggi ha parlato abbastanza chiaro, quello che verrà dopo si vedrà. Questo è un gruppo di eroi non per risultato ma per gestione delle risorse umane”.

Sull’avversario Giarre mister Torrisi commenta: “Non ci saranno calcoli in vista delle prossime partite, a Giarre sarà una partita complicata in un campo difficile, sia a livello ambientale e di superficie di gioco. Loro cercano punti salvezza e noi non possiamo avere o cercare alibi, andiamo lì col coltello tra i denti e l’elmetto. Dobbiamo essere aggressivi, vincere tutti i duelli e le secondo palle. Dovrà essere un Messina brutto sporco e cattivo su un campo che non ci permetterà di giocare un certo tipo di calcio”.

Sulle condizioni di due elementi offensivi che hanno trovato poco spazio spiega: “Palumbo è rientrato al 100% e sta bene, poteva già andare in panchina domenica ma ho preferito portare un centrocampista in più in panchina. Bollino è stato continuo nel suo percorso di crescita, Mauro è un giocatore fortissimo e in dieci minuti fa la differenza sia in questa categoria che in quella superiore. È normale che la squadra è costruita per andare in fondo a tutte le competizioni e può gestire turni infrasettimanali e doppio impegno con la Coppa. Sono soddisfatto di come si allenano, spingono come fanno non è scontato e tutti si adattano, non ci sono pause e nessuno si può cullare se gioca meno”.