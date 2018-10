Allacci completati a Camaro Sottomontagna, ritardi ad Annunziata Matteotti

MESSINA - Gli allacci di gas e luce per i 46 nuovi alloggi di Camaro Sottomontagna sono stati completati. Ora le imprese appaltatrici dovranno consegnare i certificati di conformità per gli impianti, necessari per il rilascio dell'agibilità. Poi, presumibimente a partire dalla prima metà di novembre, potranno finalmente essere assegnati gli alloggi.

E' quanto emerso dalla conferenza di servizi che si è svolta oggi a Palazzo Zanca, con tutte le parti in causa.

Intoppi, invece, per i 50 alloggi di Annunziata Matteotti. Il progetto presentato da E-distribuzione, secondo il Genio Civile, è incompleto perché mancante della parte relativa al tracciato interno dell’area di cantiere e dell’area di posa della cabina. Per la competenza ambientale, basta una dichiarazione congiunta, per l'installazione della cabina prefabbricata la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata).

Il vicesindaco Salvatore Mondello ed il presidente di Arisme, Marcello Scurria, hanno chiesto al Genio Civile di rilasciare un parere preventivo/provvisorio per poter adempiere alla realizzazione delle opere (cabina elettrica e relativi allacci) propedeutiche alla assegnazione degli alloggi. L'impegno è quello di raggiungere l’obiettivo della consegna entro Natale.