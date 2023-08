Risanamento. Aperte le domande per le case ai disabili - Tempostretto

Le persone con disabilità avranno priorità, ecco come fare richiesta

Conclusa l’assegnazione degli alloggi alle famiglie con disabili gravissimi, inizia la fase che riguarda i soggetti con gravi disabilità ed in particolare: 1. invalido civile al 100%; 2. beneficiario di indennità di accompagnamento ex L. 18/1980; 3. persona con handicap con connotazione di gravità (art.3, comma 3, L.104/1992); 4. persona con handicap (articolo 3 comma 1, Legge 104/1992;

Coloro che risultano residenti nelle aree di risanamento possono presentare la documentazione sanitaria al commissario straordinario per il risanamento presso la sede, ubicata in Via Camaro 135 (Caserma forestale). Gli uffici ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente al numero 379 2939857.