Risanamento, centrodestra e Pd chiedono seduta straordinaria del Consiglio comunale

Iniziativa di 19 consiglieri per affrontare l'emergenza abitativa in città

MESSINA – Una seduta straordinaria del Consiglio comunale è stata richiesta congiuntamente da centrodestra e Pd per fare il punto sul piano di risanamento della città di Messina e sull’emergenza abitativa delle aree che non ricadono in quest’ultimo. Alla seduta è stata richiesta la presenza dell’assessore al Risanamento Salvatore Mondello, dell’assessore all’Emergenza abitativa Alessandra Calafiore, del presidente Patrimonio Spa Maurizio Cacace, del presidente di Arisme Fabrizio Gemelli, del commissario straordinario dell’Iacp Giovanni Rovito, del subcommissario al risanamento Santi Trovato e del dirigente Erp Salvatore De Francesco.

Primo firmatario della richiesta il capogruppo di Prima l’Italia Cosimo Oteri, seguito dai consiglieri Concetta Buonocuore (capogruppo Forza Italia), Felice Calabrò (capogruppo PD), Mirko Cantello (DC), Dario Carbone (FdI), Giovanni Caruso (capogruppo DC), Amalia Centofanti (Prima l’Italia), Pasquale Currò (FdI), Rosaria D’Arrigo (Prima l’Italia), Sara Di Ciuccio (FI), Libero Gioveni (capogruppo Fratelli d’Italia), Giandomenico La Fauci (capogruppo Ora Sicilia), Giulia Restuccia (capogruppo Lega), Emilia Rotondo (Lega), Alessandro Russo (PD), Antonella Russo (PD), Peppe Villari (capogruppo Gruppo Misto), Federica Vaccarino (Ora Sicilia) e Ugo Zante (Ora Sicilia).

Lo scopo della seduta straordinaria del Consiglio comunale è quello di conoscere e approfondire i progetti relativi al risanamento che il neo subcommissario dovrà gestire e sollecitare i responsabili ad accelerare con le operazioni di sbaraccamento e di risanamento e la pubblicazione dei bandi necessari per ridurre l’emergenza abitativa nelle aree non interessate dal risanamento.

