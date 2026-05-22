Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Sbloccati i fondi per i cameroni e i bagni

L'assessora regionale Elvira Amata sottolinea la sinergia col commissario del Comune di Messina, Piero Mattei

“L’approvazione del progetto da 121mila euro destinato alla ristrutturazione dei cameroni e dei servizi igienici del Teatro Vittorio Emanuele rappresenta un segnale concreto di attenzione verso uno dei principali presìdi culturali della città e dell’intera Sicilia”. Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, commentando il provvedimento formalizzato dal commissario del Comune di Messina, Piero Mattei.

“Quando le istituzioni operano in sinergia e con tempestività – prosegue Amata – si riesce a dare risposte efficaci anche a criticità che rischiano di incidere sulla regolare attività artistica e sulla funzionalità di luoghi simbolo della cultura siciliana”.

L’assessora regionale ha quindi rivolto un ringraziamento al commissario Mattei “per la sensibilità dimostrata nei confronti del mondo dello spettacolo e per aver attivato rapidamente gli uffici comunali”, sottolineando inoltre il ruolo della governance del Teatro Vittorio Emanuele, guidata dal presidente Orazio Miloro, “che ha posto con attenzione e senso di responsabilità una problematica importante legata alle condizioni degli spazi destinati ad artisti e lavoratori”.

Per Amata, l’intervento rappresenta però soltanto il primo tassello di un percorso più ampio di valorizzazione della struttura. “Il Teatro Vittorio Emanuele è un patrimonio culturale e architettonico di assoluto valore. Dopo questo primo intervento urgente – conclude – sarà necessario lavorare a un progetto complessivo di manutenzione straordinaria dell’intero complesso, attraverso una programmazione condivisa tra tutti gli enti coinvolti”.