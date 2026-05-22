Verso le elezioni. Scuola di Torre Faro chiusa, bus navetta Atm verso la Evemero di Ganzirri

Seggi trasferiti da Torre Faro a Ganzirri: dopo il "no" iniziale, Atm ci ripensa. Attivata la navetta gratuita per gli elettori

Atm e il Comune di Messina hanno disposto l’attivazione di un servizio di navetta gratuito per consentire agli elettori di Torre Faro di recarsi alle urne in occasione delle prossime elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

​La vicenda nasce dall’indisponibilità della scuola “Città di Firenze” di Torre Faro, attualmente inutilizzabile come seggio elettorale a causa di lavori in corso. Di conseguenza, i residenti della zona sono stati accorpati ai seggi del plesso scolastico “Evemero” di Ganzirri.

​”Già in occasione dello scorso referendum avevamo assistito ai gravi disagi di moltissimi cittadini, impossibilitati a raggiungere Ganzirri e quindi privati, di fatto, del diritto di voto. Per questo motivo, lo scorso 23 aprile abbiamo scritto formalmente al Comune e ad Atm per richiedere una navetta gratuita. Davanti al primo ‘no’ di Atm, che si giustificava dietro al contratto di servizio, non ci siamo fermati. Al di là del colore politico e del voto in sé, per noi la priorità è la democrazia. Abbiamo così deciso di investire della questione la prefetta di Messina” – dice Giovanni La Rosa.

Ora Atm ha comunicato l’attivazione del servizio gratuito a supporto della popolazione di Torre Faro.

​Orari e Percorso della Navetta

​Il servizio sarà completamente gratuito e osserverà i seguenti orari per coprire le due giornate di voto:

​Domenica 24 maggio: dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19

​Lunedì 25 maggio: dalle ore 8 alle 13

La navetta partirà da Torre Faro e collegherà i due villaggi transitando per:

Via Pozzo Giudeo ➔ Via Scuole ➔ Via Rando ➔ Via Torre Nuova ➔ Via Senatore Arena ➔ Viale Cariddi ➔ Via Circuito ➔ Plesso Scolastico “Evemero” (Ganzirri).