Risanamento, consegnati gli alloggi alle 14 famiglie di via Letterio La Rocca

Presenti il presidente della Regione, Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario per il risanamento, e il sindaco di Messina Federico Basile

MESSINA – Questo pomeriggio a Palazzo Zanca, nel Salone delle Bandiere, sono stati consegnati gli alloggi ad altre 14 famiglie messinesi. Si tratta dei nuclei familiari provenienti dall’area di risanamento “C” di via Letterio La Rocca (Area 33).

All’appuntamento hanno partecipato il commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina Renato Schifani, il sindaco di Messina Federico Basile, il sub Commissario Santi Trovato, l’amministratore unico di ArisMè Fabrizio Gemelli e il direttore generale Loredana Bonasera.

La consegna degli immobili rappresenta l’atto conclusivo di un percorso amministrativo e tecnico avviato nei mesi scorsi con la pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto e proseguito attraverso le verifiche documentali, la presa visione delle caratteristiche degli alloggi, delle relative planimetrie e i sopralluoghi effettuati dalle famiglie assegnatarie negli immobili individuati. I nuclei familiari, accompagnati dal personale di ArisMè nelle attività propedeutiche al trasferimento, hanno avuto modo di conoscere nel dettaglio le nuove abitazioni e la loro ubicazione. Con la sottoscrizione dei verbali di consegna, le famiglie entreranno formalmente in possesso degli alloggi e avranno a disposizione 45 giorni per completare le procedure di attivazione delle utenze e il trasferimento definitivo.

L’assegnazione degli alloggi consentirà ora di completare la liberazione dell’area e di avviare le successive attività di demolizione e riqualificazione previste nell’ambito del programma di risanamento. Una parte delle baracche insistenti su via Letterio La Rocca occupa infatti l’asse viario, limitandone la piena fruibilità: la loro rimozione permetterà di ripristinare la normale viabilità e restituire nuovi spazi alla collettività. L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione urbana che negli ultimi anni ha interessato l’intera area di via Letterio La Rocca. Una prima porzione del sito, già liberata e bonificata, è stata consegnata al Comune di Messina per la realizzazione di un parco urbano, contribuendo alla restituzione di aree pubbliche e servizi ai cittadini.

Il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario Schifani ha sottolineato: “Si va avanti nel giusto percorso di risanamento per ripristinare condizioni di legalità per molte famiglie che vivono ancora in situazioni di emergenza abitativa. Insieme al vice commissario stiamo lavorando indefessamente per garantire ai cittadini una qualità della vita dignitosa, un bene primario irrinunciabile che intendiamo tutelare al massimo”.

Per il sindaco Basile: “Quella di oggi è un’altra tappa importante di un percorso che la città ha intrapreso con determinazione a partire dal 2018 e che, grazie a una costante azione amministrativa e alla piena collaborazione con la struttura commissariale e ArisMé, sta producendo risultati concreti. Il risanamento non significa soltanto assegnare una nuova casa alle famiglie che per troppo tempo hanno vissuto in condizioni di disagio abitativo, ma anche restituire dignità, legalità e nuove opportunità di sviluppo ai quartieri interessati. Continuiamo a lavorare affinché ogni area liberata possa essere restituita alla collettività attraverso interventi di riqualificazione urbana, servizi e spazi pubblici, completando un processo di trasformazione che rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro di Messina”.