Risanamento Messina. Demolizioni e bonifiche: la mappa dei cantieri

Interventi completati in 13 ambiti su 80, in altri 4 lavori in corso e in altri 3 di prossimo avvio

MESSINA – Iter amministrativi complessi e, per di più, la bonifica della aree comprendenti i piani di caratterizzazione e analisi dei rischi. Il risanamento è una macchina complicata ma tramite i poteri affidati al commissario straordinario è stato possibile accelerare e superare tanti ostacoli.

Baracche demolite

Il numero di baracche demolite, grazie all’accelerazione impressa nell’ultimo anno, è in forte crescita: 163 nel 2022, 38 nel 2023, 74 nel 2024 e 354 nel 2025.

Interventi completati in 13 ambiti

Per 9 ambiti di risanamento sono stati completati gli interventi programmati, di sbaraccamento, demolizione e bonifica e, pertanto, sono stati consegnati al Comune di Messina. Si tratta, in dettaglio, di:

Rione Taormina monte (ambito n.19): Una parte dell’Area è stata consegnata al Comune di Messina per la costruzione di un “asilo” (in corso) e l’altra parte all’Iacp.

Fondo Fucile (ambito n.22): Area consegnata al Comune il 18 marzo 2025. Previste 4 Palazzine per 50 alloggi Erp con finanziamenti Pinqua e Parco Urbano.

Case D’Arrigo (ambito n.26): Area ceduta al Comune di Messina per realizzazione Via Don Blasco.

Fondo Ragusa (ambito n.32): Lavori di demolizione e pulizia Impresa Castrovinci – Area consegnata al Comune di Messina il 4 settembre 2025.

Via La Rocca bassa (ambito n.33): Parziale lavori di demolizione Impresa Castrovinci – Area consegnata al Comune di Messina il 4 settembre 2025 – Area residua richiesta di censimento ad A.Ris.Mè.

Camaro San Paolo bassa (ambito n.34): Area già consegnata al Comune di Messina.

Bisconte (ambito n.41): Area già consegnata al Comune di Messina per realizzazione alloggi.

Rione Matteotti (ambito n.71): Lavori demolizioni completati – Area già edificata dall’Iacp.

Via Trieste Annunziata Ciaramita (ambito n.72): Area già consegnata al Comune di Messina il 22/05/2025, dove sono previsti n.20 alloggi e un parco urbano. Inoltre, in parte dell’area sono stati ultimati lavori di demolizione di n.2 baracche residue – In attesa approvazione atti finali. Successivamente si procederà alla consegna dell’area al Comune di Messina.

Per altri 4 ambiti di risanamento sono stati ultimati i lavori di sbaraccamento, attraverso demolizione e bonifica, e si sta procedendo all’approvazione degli atti contabili finali, per poter successivamente consegnarli al Comune di Messina o al Soggetto Attuatore per l’inizio dei lavori programmati. Si tratta di:

via Natale Catanoso (ambito n.11): Lavori di demolizioni e pulizia completati il 21 dicembre 2024 – Area recintata – In attesa approvazione atti contabili finali. Successivamente potrà procedere alla consegna al Comune di Messina.

via Bonsignore (ambito n. 25): Lavori di demolizione e pulizia conclusi – In attesa di acquisire Certificato di regolare esecuzione, per consegna al Comune di Messina.

Fondo De Pasquale lato monte – Fondo Basile (ambito n.66): Lavori ultimati di demolizione baracche e caratterizzazione con bonifica area – Approvato il Collaudo tecnico amministrativo. In attesa di approvare atti finali – Progetto Invitalia di 60 alloggi.

via Evemero da Messina (ambito n.74): I lavori di demolizione, pulizia e recinzione sono stati ultimati a febbraio 2025 – L’area può essere consegnata all’Iacp.

A questi si aggiunge un’area residua Annunziata alta, “già consegnata al Comune di Messina” (sub lotto ambito n. 71).

Lavori in corso in 4 Ambiti

Per 4 ambiti sono in corso le opere di demolizione e bonifica. I lavori di demolizione sono in corso a:

Rione Taormina (ambito 18 sub 1 e 18 sub 2): Lavori iniziati il 13 ottobre 2025. Nel sub 1 (Via Ennio Quinto), il censimento è concluso e sono stati assegnati 32 alloggi; restano da demolire 21+18+72 baracche. Nel sub 2 (via Taormina angolo via Enrico Fermi con 50 baracche), restano da demolire 20+30 baracche.

Largo Diogene (ambito n.23): Lavori iniziati il 26 settembre 2025. Progetto demolizioni 28 baracche.

Fondo Saccà (ambito n.28): Lavori di demolizione e caratterizzazione ultimati e bonifica in corso – “Analisi dei rischi” acquisita e in attesa determinazioni Arpa. Agli atti del Comune di Messina Progetto per 12 alloggi, oltre ad altri due condomini da 32 alloggi a cura di Invitalia.

Fondo Pugliatti (ambito n. 10 – Località Ariella – Via del Proto): I lavori sono iniziati il 20 ottobre 2025 nel sub lotto “Via del Proto – Rione Ariella”. 7 nuclei familiari censiti con assegnazione nuovo alloggio.

Prossimi avvii entro il 2025

Per 3 ambiti di risanamento, si avvieranno i lavori di demolizione e sbaraccamento entro il 2025:

Camaro Sottomontagna Via Quintino Mollica (ambito n.35): Lavori di riqualificazione da consegnare, progetto esecutivo in approvazione (in attesa pareri Enti preposti).

ex Lavatoio (ambito n.59): Censimento di 28 nuclei familiari, già nei nuovi alloggi – Progetto di demolizione di 30 baracche. Inizio lavori il 15 novembre 2025.

via San Jachiddu (ambito n.76): Progetto di demolizione di 10 baracche in corso. Inizio lavori il 15 novembre 2025.

3 Ambiti del Comune e 1 di Iacp

4 ambiti sono stati assunti direttamente dagli Enti competenti: