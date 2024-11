Risanamento: ripulita l’area di via Evemero, si procede spediti in via Catanoso

Ruspe in azione per accelerare in entrambe le zone

MESSINA – Ruspe in azione in via Evemero e via Catanoso, dove si procede tra demolizione e bonifiche in vista della riqualificazione. L’ufficio del commissario per il Risanamento delle baraccopoli della città di Messina, con il sub commissario Marcello Scurria, ha mostrato nuove foto di quanto fatto in entrambe le aree.

In via Evemero, dove a fine ottobre si è proceduto alla bonifica dell’amianto sui tetti, i tempi sono stati rispettati e l’area è stata completamente pulita. Adesso si potrà procedere alla riqualificazione. E così anche in via Catanoso, dove è scomparsa la baraccopoli sul torrente.

Articoli correlati