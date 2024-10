Via Evemero, bonificato l’amianto sui tetti: sarà rimosso, poi le demolizioni FOTO e VIDEO

Le lastre saranno tolte e trasportate in sicurezza, prima di dire addio alla baraccopoli

MESSINA – Addio all’amianto in via Evemero. L’ufficio del commissario straordinario al Risanamento Maurizio Scurria ha comunicato che nella mattinata del 25 ottobre sono state concluse le operazioni di incapsulamento dell’amianto presente sui tetti delle baracche. L’attività è stata avviata dopo l’analisi sulla qualità dell’aria dei giorni scorsi con cui è stata verificata l’eventuale presenza di fibre disperse nell’ambiente. Così non è stato, quindi si è passati all’incapsulamento con una particolare tecnica di bonifica a spruzzo.

I tetti sono stati ricoperti con i prodotti indicati dalle normative in materia, per impedire la dispersione delle fibre di amianto e poter eseguire la rimozione e il trasporto delle lastre in piena sicurezza. Completata la bonifica, il passo successivo è la demolizione delle parti della baraccopoli rimaste ancora in piedi così da procedere poi allo sgombero definitivo dell’area. Infine scatterà la riqualificazione.