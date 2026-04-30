 Risanamento, sopralluogo in via Appennini: si programmano le nuove demolizioni

Risanamento, sopralluogo in via Appennini: si programmano le nuove demolizioni

Redazione

Risanamento, sopralluogo in via Appennini: si programmano le nuove demolizioni

giovedì 30 Aprile 2026 - 13:05

I professionisti dell'Ufficio Commissariale al lavoro dopo il trasferimento delle famiglie nelle nuove case popolari

I professionisti della Struttura Commissariale al risanamento hanno fatto un sopralluogo per programmare le progettazioni delle prossime demolizioni, a conclusione dei trasferimenti delle famiglie nelle nuove case popolari.

I tecnici dell’Ufficio Commissariale si sono recati in via Appennini, a Giostra, proprio in vista della progettazione degli interventi di abbattimento delle baracche. Si tratta di strutture già lasciate libere dalle famiglie che si sono trasferite nelle nuove case, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di sbaraccamento e riqualificazione del territorio.

via appennini baracche da demolire
via appennini baracche da demolire
via appennini baracche da demolire

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Rimpasto di Schifani con 3 nuovi assessori, Amata (per ora) rimane in Giunta
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED