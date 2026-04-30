Risanamento, sopralluogo in via Appennini: si programmano le nuove demolizioni

I professionisti dell'Ufficio Commissariale al lavoro dopo il trasferimento delle famiglie nelle nuove case popolari

I professionisti della Struttura Commissariale al risanamento hanno fatto un sopralluogo per programmare le progettazioni delle prossime demolizioni, a conclusione dei trasferimenti delle famiglie nelle nuove case popolari.

I tecnici dell’Ufficio Commissariale si sono recati in via Appennini, a Giostra, proprio in vista della progettazione degli interventi di abbattimento delle baracche. Si tratta di strutture già lasciate libere dalle famiglie che si sono trasferite nelle nuove case, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di sbaraccamento e riqualificazione del territorio.