Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quinta Circoscrizione

Corsa a tre anche alla quinta circoscrizione dove Giuseppe Picciotto e Beatrice Belfiore sfidano il presidente uscente Raffaele Verso. Tutti i nomi.

MESSINA – Alla quinta circoscrizione Sud chiama Nord ha schierato Beatrice Belfiore come candidata presidente per tentare di spodestare l’uscente Raffele Verso. Quest’ultimo è ancora il candidato del centrodestra. Il centrosinistra, invece, ha scelto Giuseppe Picciotto. (Nella foto: la spiaggia del Ringo, diventata un punto di ritrovo per messinesi e turisti).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Quinta Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

Salvatore Arena

Francesco Brunelli

Giuseppe Cannistraci

Alberto Angelo Caruso

Maria Italiano

Concetta La Tella

Giovanni Mento

Desireé Romeo

Giuseppina Zumbo

Prima l’Italia

Fabrizio Aiello

Maria Spinella

Alessia Costa

Davide Donnina

Davide Falcone

Samuele D’Arrigo

Francesco Paladino

Davide Pellizzieri

Alicia La Tella

Verso Presidente

Antonino Bellamacina

Mario Ciccolo

Maurizio Di Gregorio

Gaetano Lo Presti

Alessandra Maganza

Lucia Micalizzi

Concetta Romano

Raffaele Verso

Andrea Zumbo

Forza Italia

Stefania Calarese

Concetta Cocuzza

Giorgio Duca

Patrizia Pagliaro

Giarrita Prestipino

Roberta Rifici

Carmelo Romeo

Alessio Trifirò

Corrado Valvo

Fratelli d’Italia

Valentina Capurro

Giovanni Celona

Claudio Curatolo

Chiara Giannetto

Mirko Grillo

Emanuele Maurotto

Manuela Meneguzzer

Giovanni Nicolosi

Laura Todaro

Popolari Autonomisti – Grande Sicilia

Giuseppe Arena

Giovanni Bucalo

Fabiola Campo

Gianluca Caruso

Azzurra Guitto

Salvatore Macrì

Simona Maldera

Antonio Palmisciano

Dc – Pri – Partito animalista

Giuseppa Armaleo

Giuseppe Danilo Bandiera

Lorenzo Bombaci

Benedetto Capone

Gaia Costa

Ivan Leotta

Antonietta Russo

Santina Oliveri

Le liste di Sud chiama Nord

Belfiore Presidente

Beatrice Belfiore

Davide Bonasera

Francesco Tancredi Cama

Riccardo Cannavò

Patrizia Catanese

Martina Fabio

Giuseppe Finocchio

Francesco Paladina

Giulia Sottile

Federico per Messina

Antonio Buscemi

Gabriele Capizotto

Roberta Falliti

Angela Gambino

Patrizia La Camera

Luigi Morabito

Liana Pandolfino

Stefania Gismondo

Michele Taormina

Sud chiama Nord

Luca Baldi

Simona Belviso

Ornella D’Angelo

Maria Giovanna Di Stefano

Mariatindara Garraffo

Melania Greco

Giuseppe Puglisi

Salvatore Puleo

Giusi Zaffino

Amo Messina

Lorenzo Arrigo

Chiara Casagrande

Mario Ciccolo

Simona Frazzica

Giovanni Guerrera

Emanuele Laimo

Dominique Ruggieri

Eros Stagni

Antonio Truscello

Messina protagonista

Alessio Buscemi

Giuseppe D’Andrea

Sofia Lorenza Fazio

Mariantonia Grasso

Nunzio Inferrera

Enrico La Spada

Anna Mondello

Dominique Urzì

Giovanni Visalli Garufi

De Luca sindaco di Sicilia

Carmen Geraci

Flavia Giambra

Domenico Giunta

Raffaele Impallomeni

Giuseppa Laganà

Benedetta Pace

Francesco Patti

Fabio Romano

Maria Antonietta Schepis

Basile sindaco di Messina

Pietro Conciglia

Graziella Costa

Manuela De Angelis

Letterio Famà

Stellario Impalà

Lorenzo Impoco

Lea Passari

Letterio Puleo

Rossella Santamaria

Lavoro e Solidarietà

Maria Patrizia Di Napoli

Angelo Giacobbe

Smeralda Marletta

Alessandra Lombardo

Maria Passari

Francesca Puglisi

Maria raffa

Josef Soussi Kaid Marano

Loretta Travaglio

Orgoglio Messinese

Elena Ambriano

Bianca Maria Cannavò

Simone Cappello

José Felipe Casale

Alessandra Florio

Daniele Galtieri

Rosaria Giorgianni

Biagio Milano

Giovanni Scipilliti

Cateno per i giovani

Pietro Bonasera

Lelio Currò

Jessica D’Amico

Daniela Giorgianni

Alessia Carmela Magdalena

Umberto Micali

Pino Bernardetta Pastura

Sryani Ramanayake Mudiyanselage

Sabrina Trifirò

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

Giuseppe Picciotto

Antonina Calabrò

Fabrizio Contarino

Giovanna Donato

Valeria Giorgianni

Aldo La Bruna

Giada Micali

Giuseppe Recupero

Valeria Tomasello

M5S – Controcorrente

Pio Magazzù

Roberto Tuttobene

Daniele Iannello

Giovanni Pilato

Manuela D’Andrea

Concetta Ester Frassica

Marcella Fontana

Gabriella Calabrò

Insieme per la Quinta