Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quinta Circoscrizione

Corsa a tre anche alla quinta circoscrizione dove Giuseppe Picciotto e Beatrice Belfiore sfidano il presidente uscente Raffaele Verso. Tutti i nomi.
MESSINA – Alla quinta circoscrizione Sud chiama Nord ha schierato Beatrice Belfiore come candidata presidente per tentare di spodestare l’uscente Raffele Verso. Quest’ultimo è ancora il candidato del centrodestra. Il centrosinistra, invece, ha scelto Giuseppe Picciotto. (Nella foto: la spiaggia del Ringo, diventata un punto di ritrovo per messinesi e turisti).
LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE
Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Quinta Circoscrizione
Le liste del centrodestra
Scurria sindaco
- Salvatore Arena
- Francesco Brunelli
- Giuseppe Cannistraci
- Alberto Angelo Caruso
- Maria Italiano
- Concetta La Tella
- Giovanni Mento
- Desireé Romeo
- Giuseppina Zumbo
Prima l’Italia
- Fabrizio Aiello
- Maria Spinella
- Alessia Costa
- Davide Donnina
- Davide Falcone
- Samuele D’Arrigo
- Francesco Paladino
- Davide Pellizzieri
- Alicia La Tella
Verso Presidente
- Antonino Bellamacina
- Mario Ciccolo
- Maurizio Di Gregorio
- Gaetano Lo Presti
- Alessandra Maganza
- Lucia Micalizzi
- Concetta Romano
- Raffaele Verso
- Andrea Zumbo
Forza Italia
- Stefania Calarese
- Concetta Cocuzza
- Giorgio Duca
- Patrizia Pagliaro
- Giarrita Prestipino
- Roberta Rifici
- Carmelo Romeo
- Alessio Trifirò
- Corrado Valvo
Fratelli d’Italia
- Valentina Capurro
- Giovanni Celona
- Claudio Curatolo
- Chiara Giannetto
- Mirko Grillo
- Emanuele Maurotto
- Manuela Meneguzzer
- Giovanni Nicolosi
- Laura Todaro
Popolari Autonomisti – Grande Sicilia
- Giuseppe Arena
- Giovanni Bucalo
- Fabiola Campo
- Gianluca Caruso
- Azzurra Guitto
- Salvatore Macrì
- Simona Maldera
- Antonio Palmisciano
Dc – Pri – Partito animalista
- Giuseppa Armaleo
- Giuseppe Danilo Bandiera
- Lorenzo Bombaci
- Benedetto Capone
- Gaia Costa
- Ivan Leotta
- Antonietta Russo
- Santina Oliveri
Le liste di Sud chiama Nord
Belfiore Presidente
- Beatrice Belfiore
- Davide Bonasera
- Francesco Tancredi Cama
- Riccardo Cannavò
- Patrizia Catanese
- Martina Fabio
- Giuseppe Finocchio
- Francesco Paladina
- Giulia Sottile
Federico per Messina
- Antonio Buscemi
- Gabriele Capizotto
- Roberta Falliti
- Angela Gambino
- Patrizia La Camera
- Luigi Morabito
- Liana Pandolfino
- Stefania Gismondo
- Michele Taormina
Sud chiama Nord
- Luca Baldi
- Simona Belviso
- Ornella D’Angelo
- Maria Giovanna Di Stefano
- Mariatindara Garraffo
- Melania Greco
- Giuseppe Puglisi
- Salvatore Puleo
- Giusi Zaffino
Amo Messina
- Lorenzo Arrigo
- Chiara Casagrande
- Mario Ciccolo
- Simona Frazzica
- Giovanni Guerrera
- Emanuele Laimo
- Dominique Ruggieri
- Eros Stagni
- Antonio Truscello
Messina protagonista
- Alessio Buscemi
- Giuseppe D’Andrea
- Sofia Lorenza Fazio
- Mariantonia Grasso
- Nunzio Inferrera
- Enrico La Spada
- Anna Mondello
- Dominique Urzì
- Giovanni Visalli Garufi
De Luca sindaco di Sicilia
- Carmen Geraci
- Flavia Giambra
- Domenico Giunta
- Raffaele Impallomeni
- Giuseppa Laganà
- Benedetta Pace
- Francesco Patti
- Fabio Romano
- Maria Antonietta Schepis
Basile sindaco di Messina
- Pietro Conciglia
- Graziella Costa
- Manuela De Angelis
- Letterio Famà
- Stellario Impalà
- Lorenzo Impoco
- Lea Passari
- Letterio Puleo
- Rossella Santamaria
Lavoro e Solidarietà
- Maria Patrizia Di Napoli
- Angelo Giacobbe
- Smeralda Marletta
- Alessandra Lombardo
- Maria Passari
- Francesca Puglisi
- Maria raffa
- Josef Soussi Kaid Marano
- Loretta Travaglio
Orgoglio Messinese
- Elena Ambriano
- Bianca Maria Cannavò
- Simone Cappello
- José Felipe Casale
- Alessandra Florio
- Daniele Galtieri
- Rosaria Giorgianni
- Biagio Milano
- Giovanni Scipilliti
Cateno per i giovani
- Pietro Bonasera
- Lelio Currò
- Jessica D’Amico
- Daniela Giorgianni
- Alessia Carmela Magdalena
- Umberto Micali
- Pino Bernardetta Pastura
- Sryani Ramanayake Mudiyanselage
- Sabrina Trifirò
Le liste del centrosinistra
Partito Democratico
- Giuseppe Picciotto
- Antonina Calabrò
- Fabrizio Contarino
- Giovanna Donato
- Valeria Giorgianni
- Aldo La Bruna
- Giada Micali
- Giuseppe Recupero
- Valeria Tomasello
M5S – Controcorrente
- Pio Magazzù
- Roberto Tuttobene
- Daniele Iannello
- Giovanni Pilato
- Manuela D’Andrea
- Concetta Ester Frassica
- Marcella Fontana
- Gabriella Calabrò
Insieme per la Quinta
- Lorena Fulco
- Placido Teresano
- Carmen Bartolomeo
- Antonino Caci
- Salvatore Cordici
- Sara Di Bella
- Giusy Fobert
- Giuseppe Lanzafame
- Antonietta Melis