 Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quinta Circoscrizione

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quinta Circoscrizione

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quinta Circoscrizione

Tag:

giovedì 30 Aprile 2026 - 13:20

Corsa a tre anche alla quinta circoscrizione dove Giuseppe Picciotto e Beatrice Belfiore sfidano il presidente uscente Raffaele Verso. Tutti i nomi.

MESSINA – Alla quinta circoscrizione Sud chiama Nord ha schierato Beatrice Belfiore come candidata presidente per tentare di spodestare l’uscente Raffele Verso. Quest’ultimo è ancora il candidato del centrodestra. Il centrosinistra, invece, ha scelto Giuseppe Picciotto. (Nella foto: la spiaggia del Ringo, diventata un punto di ritrovo per messinesi e turisti).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Quinta Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

  • Salvatore Arena
  • Francesco Brunelli
  • Giuseppe Cannistraci
  • Alberto Angelo Caruso
  • Maria Italiano
  • Concetta La Tella
  • Giovanni Mento
  • Desireé Romeo
  • Giuseppina Zumbo

Prima l’Italia

  • Fabrizio Aiello
  • Maria Spinella
  • Alessia Costa
  • Davide Donnina
  • Davide Falcone
  • Samuele D’Arrigo
  • Francesco Paladino
  • Davide Pellizzieri
  • Alicia La Tella

Verso Presidente

  • Antonino Bellamacina
  • Mario Ciccolo
  • Maurizio Di Gregorio
  • Gaetano Lo Presti
  • Alessandra Maganza
  • Lucia Micalizzi
  • Concetta Romano
  • Raffaele Verso
  • Andrea Zumbo

Forza Italia

  • Stefania Calarese
  • Concetta Cocuzza
  • Giorgio Duca
  • Patrizia Pagliaro
  • Giarrita Prestipino
  • Roberta Rifici
  • Carmelo Romeo
  • Alessio Trifirò
  • Corrado Valvo

Fratelli d’Italia

  • Valentina Capurro
  • Giovanni Celona
  • Claudio Curatolo
  • Chiara Giannetto
  • Mirko Grillo
  • Emanuele Maurotto
  • Manuela Meneguzzer
  • Giovanni Nicolosi
  • Laura Todaro

Popolari Autonomisti – Grande Sicilia

  • Giuseppe Arena
  • Giovanni Bucalo
  • Fabiola Campo
  • Gianluca Caruso
  • Azzurra Guitto
  • Salvatore Macrì
  • Simona Maldera
  • Antonio Palmisciano

Dc – Pri – Partito animalista

  • Giuseppa Armaleo
  • Giuseppe Danilo Bandiera
  • Lorenzo Bombaci
  • Benedetto Capone
  • Gaia Costa
  • Ivan Leotta
  • Antonietta Russo
  • Santina Oliveri

Le liste di Sud chiama Nord

Belfiore Presidente

  • Beatrice Belfiore
  • Davide Bonasera
  • Francesco Tancredi Cama
  • Riccardo Cannavò
  • Patrizia Catanese
  • Martina Fabio
  • Giuseppe Finocchio
  • Francesco Paladina
  • Giulia Sottile

Federico per Messina

  • Antonio Buscemi
  • Gabriele Capizotto
  • Roberta Falliti
  • Angela Gambino
  • Patrizia La Camera
  • Luigi Morabito
  • Liana Pandolfino
  • Stefania Gismondo
  • Michele Taormina

Sud chiama Nord

  • Luca Baldi
  • Simona Belviso
  • Ornella D’Angelo
  • Maria Giovanna Di Stefano
  • Mariatindara Garraffo
  • Melania Greco
  • Giuseppe Puglisi
  • Salvatore Puleo
  • Giusi Zaffino

Amo Messina

  • Lorenzo Arrigo
  • Chiara Casagrande
  • Mario Ciccolo
  • Simona Frazzica
  • Giovanni Guerrera
  • Emanuele Laimo
  • Dominique Ruggieri
  • Eros Stagni
  • Antonio Truscello

Messina protagonista

  • Alessio Buscemi
  • Giuseppe D’Andrea
  • Sofia Lorenza Fazio
  • Mariantonia Grasso
  • Nunzio Inferrera
  • Enrico La Spada
  • Anna Mondello
  • Dominique Urzì
  • Giovanni Visalli Garufi

De Luca sindaco di Sicilia

  • Carmen Geraci
  • Flavia Giambra
  • Domenico Giunta
  • Raffaele Impallomeni
  • Giuseppa Laganà
  • Benedetta Pace
  • Francesco Patti
  • Fabio Romano
  • Maria Antonietta Schepis

Basile sindaco di Messina

  • Pietro Conciglia
  • Graziella Costa
  • Manuela De Angelis
  • Letterio Famà
  • Stellario Impalà
  • Lorenzo Impoco
  • Lea Passari
  • Letterio Puleo
  • Rossella Santamaria

Lavoro e Solidarietà

  • Maria Patrizia Di Napoli
  • Angelo Giacobbe
  • Smeralda Marletta
  • Alessandra Lombardo
  • Maria Passari
  • Francesca Puglisi
  • Maria raffa
  • Josef Soussi Kaid Marano
  • Loretta Travaglio

Orgoglio Messinese

  • Elena Ambriano
  • Bianca Maria Cannavò
  • Simone Cappello
  • José Felipe Casale
  • Alessandra Florio
  • Daniele Galtieri
  • Rosaria Giorgianni
  • Biagio Milano
  • Giovanni Scipilliti

Cateno per i giovani

  • Pietro Bonasera
  • Lelio Currò
  • Jessica D’Amico
  • Daniela Giorgianni
  • Alessia Carmela Magdalena
  • Umberto Micali
  • Pino Bernardetta Pastura
  • Sryani Ramanayake Mudiyanselage
  • Sabrina Trifirò

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

  • Giuseppe Picciotto
  • Antonina Calabrò
  • Fabrizio Contarino
  • Giovanna Donato
  • Valeria Giorgianni
  • Aldo La Bruna
  • Giada Micali
  • Giuseppe Recupero
  • Valeria Tomasello

M5S – Controcorrente

  • Pio Magazzù
  • Roberto Tuttobene
  • Daniele Iannello
  • Giovanni Pilato
  • Manuela D’Andrea
  • Concetta Ester Frassica
  • Marcella Fontana
  • Gabriella Calabrò

Insieme per la Quinta

  • Lorena Fulco
  • Placido Teresano
  • Carmen Bartolomeo
  • Antonino Caci
  • Salvatore Cordici
  • Sara Di Bella
  • Giusy Fobert
  • Giuseppe Lanzafame
  • Antonietta Melis

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste al Consiglio comunale
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED