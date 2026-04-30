Calcio giovanile, Junior Sport Lab campione regionale Aics

Il campo Comunale di Brolo, ha fatto da cornice ideale al campionato regionale di Calcio a 7 coinvolgendo le categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi

Al campo “Comunale” di Brolo, si sono vissute tre intense giornate di sport ed aggregazione. Numerose le partite in programma, che hanno avuto per protagoniste 18 squadre, in rappresentanza dei comitati provinciali di: Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna. Il campo Comunale di Brolo ha fatto da ideale cornice al Campionato Regionale di calcio a 7 giovanile (categorie: Pulcini, Esordienti e Giovanissimi) dell’Aics Sicilia Aps.

La formula prevedeva la disputa dei gironi, poi semifinali e finali con l’opportunità per le formazioni eliminate di continuare a giocare nei tornei paralleli. Sporting Atene, Junior Sport Lab e Mediterranea hanno vinto gli ambiti titoli siciliani in palio. Nell’ultimo atto dei “Giovanissimi”, lo Sporting Atene si è imposto sulla Junior Sport Lab, che ha esultato, invece, con gli Esordienti in un match “in famiglia”, tutto, qindi, neroverde. Affermazione poi dei Pulcini siracusani della Mediterranea contro i coetanei della Kasmene.

Risultati finali.

Giovanissimi: Sporting Atene Messina-Junior Sport Lab 4-1.

Esordienti: Junior Sport Lab A-Junior Sport Lab B 3-1.

Pulcini: Mediterranea-Kasmene 4-1.

Margareci: “Manifestazione riuscita bene”

“La manifestazione è riuscita davvero bene – dichiara Lillo Margareci, presidente dell’Aics Sicilia Aps -. Ci contavo, ma la realtà è andata anche oltre le più rosee previsioni. Importante è stato il supporto della Junior Sport Lab, che si è attivata affinché l’organizzazione nell’impianto fosse impeccabile. La collaborazione con questa società dura da tempo ed è confermata anche per il futuro. Abbiamo goduto di un clima ideale e della professionale e gentile accoglienza del villaggio Calanovellamare, che ha reso piacevole la permanenza dei ragazzi e degli accompagnatori”.