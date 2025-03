Vascone, sul “rischio salute pubblica” botta e risposta tra Sciacca e Finocchiaro

Il presidente di Messina 3S scrive ad Asp e Comune sullo spostamento nel parcheggio di via Catania. L'assessore replica: "Massima vigilanza"

MESSINA – “Rischi per la salute pubblica a seguito del trasferimento del mercato Vascone”. Gaetano Sciacca, presidente del comitato “Messina 3S”, scrive a sindaco, Asp Messina e presidente della III Municipalità. L’ingegnere intende “rappresentare le condizioni del trasferimento degli esercenti del Vascone nell’area di parcheggio di interscambio a seguito dei prossimi lavori di riqualificazione del mercato”.

“Il trasferimento del mercato Vascone di via Catania – scrive Sciacca – non poteva che aggravare una situazione già critica per la zona, soprattutto considerando la discutibile scelta dell’amministrazione di destinare arterie stradali fondamentali a parcheggi d’interscambio, come già accaduto in altre parti della città. Era un problema prevedibile e ben noto. Ieri mattina – continua Sciacca a nome del comitato – ci siamo recati nella nuova area destinata al mercato Vascone e, con grande sorpresa, abbiamo trovato tutto chiuso. Il motivo? Numerose problematiche irrisolte che chi di dovere avrebbe dovuto affrontare prima di mettere i commercianti in difficoltà. Commercianti, che si ricorda, essere costretti a lasciare il loro posto, e ritrovarsi in mezzo a una strada, nonostante si alzino ogni mattina alle 3 per lavorare. Hanno dovuto arrangiarsi con soluzioni improvvisate pur di continuare, con impegno e dedizione, a offrire la loro merce alla cittadinanza nel miglior modo possibile”.

“Perché non si è scelto un altro luogo?”

Insiste l’ingegnere: “Perché non si è scelto un altro luogo? Ad esempio uno dei luoghi che avrebbe potuto essere utilizzato come area per l’ubicazione del mercato provvisorio del Vascone è lo Zir, che dispone di ampi spazi, parcheggi e cabine elettriche. Inoltre, sempre nella medesima area ci sono spazi chiusi che, sin da quando si è deciso di ristrutturare il Vascone, avrebbero potuto essere bonificati e resi fruibili anche se temporaneamente”.

“E tra le problematiche riscontrate si segnalano:

Allacci elettrici inesistenti. Mancanza di bagni chimici: dove dovrebbero recarsi gli operatori del mercato? Problemi di drenaggio: siamo a marzo, e se dovesse piovere? La strada di via Catania non

dispone di un adeguato sistema di deflusso per le acque piovane, con il rischio che tutto si

riversi verso Villa Dante. Condizioni climatiche avverse: d’estate, con il caldo, la merce rischia di deteriorarsi

rapidamente, con possibili conseguenze per la salute pubblica. L’Asp di Messina ha

verificato le condizioni igienico-sanitarie prima di dare il via libera alla vendita di

prodotti facilmente deperibili? Celle frigorifere insufficienti: alcune ci sono, ma non per tutti gli operatori. Come ha potuto

l’Asp concedere le autorizzazioni in queste condizioni? Perché non si è verificato tutto prima di autorizzare l’apertura di circa 60 operatori? Il Comune aveva il dovere di vigilare. Ad avviso di chi scrive, ci sono seri rischi per la salute pubblica. Con l’aumento delle temperature, il pesce necessita di ghiaccio costante e la carne di un’adeguata refrigerazione: chi controllerà che queste condizioni siano rispettate? È fondamentale richiamare alle proprie responsabilità l’Asp e il Comune, essendo in particolare quest’ultimo lo stesso ente che emana le normative locali”.

Finocchiaro: “Massima vigilanza da Asp e Comune”

All’ingegnere Sciacca risponde l’assessore con delega al Commercio Massimo Finocchiaro: “Da parte di Asp, Comune e Nas (Nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma) ci sarà massima vigilanza. Vorrei precisare che tutte le scelte sono state concordate con gli operatori. Nel momento in cui occorreva chiudere il Vascone, per i lavori di manutenzione straordinaria, con il sindaco, si è deciso di venire incontro a questi commercianti e si è trovata, insieme, questa soluzione. In questi giorni stiamo affrontando tutti i problemi per correre ai ripari. L’assenza di luce ieri è stato un imprevisto che, con un’azione congiunta con l’Enel, è in fase di risoluzione. In 48 ore, con nuovi contratti firmati dagli operatori,ogni aspetto sarà risolto. E lunedì sera il sindaco ha dialogato con il dirigente generale dell’Enel per superare ogni ostacolo”.

“Non è una delocalizzazione, ma un affidamento all’ambulantato per un periodo”

Aggiunge l’assessore: “Al Vascone c’erano solo due bagni. Allo stato attuale, a parte i sei bagni del Gran Camposanto, una volta fatta la gara, entro pochi giorni ci saranno quattro bagni chimici. La ditta si occuperà della dinfestazione e dello scarico. Ci sono sei fontanelle e abbiamo valutato, sempre insieme, di metterne altre sei lato villa Dante. Si tratta di work in progress ma vorrei chiarire che non è una delocalizzazione. Operazione che avrebbe richiesto la realizzazione d’infrastrutture. Ma, al contrario, è un affidamento all’ambulantato per un periodo, fino alla fine dei lavori. E ogni operatore si è fatto, in autonomia, il proprio box. Tutto deve essere a norma”.

