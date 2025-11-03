 Rischia di affondare con la propria imbarcazione, salvato dalla Guardia Costiera di Milazzo

lunedì 03 Novembre 2025 - 19:16

Il pescatore, seppur provato, è stato portato in salvo e risultava in buone condizioni di salute

MILAZZO – Questa mattina la sala operativa della Capitaneria di Porto di Milazzo ha ricevuto una segnalazione tramite il numero d’emergenza 1530, con la quale un pescatore sportivo milazzese ha riferito di trovarsi in grave difficoltà a bordo della propria unità, in procinto di affondare a circa 3,5 miglia a nord-est di Capo Milazzo.

L’uomo, resosi conto che l’imbarcazione stava rapidamente imbarcando acqua, ha prontamente richiesto soccorso. La sala operativa ha attivato le procedure di emergenza, mantenendo un costante contatto radio e telefonico con il pescatore e accertandosi che indossasse il giubbotto di salvataggio.

È stata quindi disposta l’uscita della motovedetta CP875, che ha raggiunto in breve tempo il punto segnalato. Una volta giunta sul posto, l’equipaggio ha provveduto a trarre in salvo il pescatore, che, seppur provato, risultava in buone condizioni di salute.

Successivamente, i militari hanno impiegato la pompa di esaurimento portatile di bordo per evitare l’affondamento dell’unità proprio nelle vicinanze dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, riuscendo a stabilizzare la situazione e a scortare la barca fino all’area portuale, dove è stata messa in sicurezza per i successivi controlli tecnici.

