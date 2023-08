"Rischio caos a Provinciale, va cambiato il senso di marcia del curvone Gazzi" - Tempostretto

La proposta del consigliere della III Municipalità, Mario Barresi

“Facendo seguito alle modifiche viabili apportate alla Via Bonsignore, adesso direzione mare monte, si è concentrato ancora di più il traffico veicolare nella Via Consolare Valeria”. Lo dice il consigliere della III Municipalità, Mario Barresi.

“Infatti, oltre che dalla Via Bonsignore, confluiscono nella Consolare Valeria i mezzi che provengono dalla Via Catania e dalla Via delle Corse – prosegue -. C’è da sottolineare ancora, che dalla Rotonda Zaera e fino al vecchio ponte ferroviario di Gazzi, le uniche due strade che permettono di raggiungere direttamente il viale La Farina sono la Via Salandra e la Via San Cosimo. In più, tra pochi giorni ricomincerà il nuovo anno scolastico e nella zona del Gran Camposanto soprattutto, peserà oltremodo la chiusura di un’arteria della Via Catania, interessata dai lavori per il parcheggio di interscambio“.

La zona di Provinciale – secondo Barresi – “rischia di trasformarsi in un enorme imbuto con possibili ripercussioni sulla circolazione e quindi una problematica anche in termini di sicurezza riguardo al passaggio di mezzi di soccorso”.

Il consigliere propone di “modificare il senso di marcia del curvone gazzi da mare-monte a monte-mare con istituzione di fase semaforica, per dare la possibilità ai mezzi di raggiungere il Viale La Farina ed evitare quindi di raggiungere la ben più lontana Via Delle Corse, appesantendo Via Consolare Valeria. Il cambio di senso di marcia del curvone Gazzi permette anche una buona visibilità dell’incrocio trovandosi lo stesso prima della massicciata ferroviaria”.