 Zecche a Cumia: "Due casi avrebbero interessato i bambini, bisogna bonificare il torrente"

Zecche a Cumia: “Due casi avrebbero interessato i bambini, bisogna bonificare il torrente”

Giuseppe Fontana

Zecche a Cumia: “Due casi avrebbero interessato i bambini, bisogna bonificare il torrente”

lunedì 30 Marzo 2026 - 16:30

Il presidente della terza municipalità Alessandro Cacciotto ha chiesto un intervento immediato di disinfestazione dell'alveo

MESSINA – A Cumia Inferiore è stata “riscontrata la presenza di zecche”. A raccontarlo è Alessandro Cacciotto, che ha chiesto la bonifica urgente del torrente che attraversa il villaggio.

Cacciotto: “Due casi di zecche avrebbero interessato bambini”

Nella nota, inviata al Commissario straordinario Piero Mattei, ai dipartimenti Servizi ambientali e Servizi tecnici, e alla Messina Servizi, il presidente della terza municipalità ha raccontato l’accaduto. Ha spiegato che si sarebbero verificati “due casi di zecche che avrebbero interessato bambini”.

La richiesta: “Bonificare l’alveo del torrente”

Per questo ha chiesto “con urgenza, attesa anche la presenza di fitta vegetazione all’interno del letto del torrente, di predisporre tutti gli interventi necessari di bonifica e disinfestazione dell’alveo torrentizio e di tutti i luoghi adiacenti al fine di restituire sicurezza e salubrità”.

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