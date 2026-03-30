 Cinquestelle e La Vardera insieme: un progetto per Messina

Cinquestelle e La Vardera insieme: un progetto per Messina

Marco Olivieri

Cinquestelle e La Vardera insieme: un progetto per Messina

lunedì 30 Marzo 2026 - 12:00

Oggi il leader di Controcorrente e De Luca e Floridia, con Russo candidata, presentano "l'alternativa a Basile e Scurria"

“Ismaele La Vardera e Cinquestelle insieme a Messina perché sappiamo da che parte stare. Con Antonella Russo candidata del centrosinistra. Sud chiama Nord è l’altra faccia del centrodestra”. Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del M5S, è al fianco di La Vardera, leader di Controcorrente, la senatrice Barbara Floridia, Cinquestelle, e la candidata Russo per presentare “non solo una lista. Ma un progetto alternativo a Basile e Scurria per creare vero sviluppo”.

E La Vardera: “La partita a Messina è apertissima e ce la giocheremo da protagonisti. Vincenzo La Cava sta costruendo a Messina e noi daremo una alternativa a una Messina che ha bisogno di un voto libero. Con il M5S condividiamo la battaglia intransigente”.

musolino russo de luca la vardera
de luca la vardera russo
5 stelle controcorrente
la vardera
floridia de luca russo la vardera

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