Cinquestelle e La Vardera insieme: un progetto per Messina

Oggi il leader di Controcorrente e De Luca e Floridia, con Russo candidata, presentano "l'alternativa a Basile e Scurria"

“Ismaele La Vardera e Cinquestelle insieme a Messina perché sappiamo da che parte stare. Con Antonella Russo candidata del centrosinistra. Sud chiama Nord è l’altra faccia del centrodestra”. Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del M5S, è al fianco di La Vardera, leader di Controcorrente, la senatrice Barbara Floridia, Cinquestelle, e la candidata Russo per presentare “non solo una lista. Ma un progetto alternativo a Basile e Scurria per creare vero sviluppo”.

E La Vardera: “La partita a Messina è apertissima e ce la giocheremo da protagonisti. Vincenzo La Cava sta costruendo a Messina e noi daremo una alternativa a una Messina che ha bisogno di un voto libero. Con il M5S condividiamo la battaglia intransigente”.