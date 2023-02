Rissa Gescal - New Eagles. Gara persa a entrambe e 7 squalificati - Tempostretto

"Alla rissa - si legge nel referto - hanno partecipato praticamente tutti i calciatori delle due società"

Era il 46′ del secondo tempo, nel recupero, risultato parziale 1-3 a pochi minuti alla fine della partita del campionato regionale under 17. Dopo l’espulsione per “grave condotta antisportiva di Ivan Pidalà (New Eagles), lo stesso colpiva con un pugno un calciatore avversario; ciò provocava una rissa tra i tesserati delle due società alla quale prendevano parte anche i sostenitori della società Gescal che si riversavano all’interno del terreno di gioco”.

Così nel dispositivo del giudice sportivo. L’arbitro ha individuato tra i responsabili i calciatori Graziano Cannata, Lulezim Hatija ed Emanuele Costa (Gescal) e Salvatore Venuto, Jacopo Oriti e Vincenzo Giaimo (New Eagles), squalificati per un tempo compreso tra quattro e sei turni, ma “alla rissa hanno partecipato praticamente tutti i calciatori delle due società”.

Vista la situazione e l’impossibilità di porre fine alla rissa, l’arbitro decideva di sospendere

definitivamente la gara.

Il giudice sportivo ha inflitto a entrambe le società la sconfitta a tavolino. Al Gescal anche una multa di 400 euro, alla New Eagles di 250 euro.

Foto d’archivio che non fa riferimento alla partita in questione.