“Ritorno al futuro”, anniversario speciale al museo: il MessinaCon entra nel vivo

Inaugurata anche la mostra gratuita sul celebre film, in sala 40 anni fa

MESSINA – È stata inaugurata nel tardo pomeriggio del 26 agosto anche la seconda delle due mostre gratuite che hanno aperto la strada verso il MessinaCon, la fiera del fumetto che si terrà dal 5 al 7 settembre a Villa Dante.

Dopo l’esposizione sull’architettura tra innovazione e tradizione a Palazzo Zanca (qui le foto), al museo regionale “Accascina” di Messina è stata presentata anche quella su “Ritorno al Futuro”. È dedicata al 40° anniversario del film e curata dal gruppo 1.21 Gigawatt.

Oggi il MessinaCon in commissione

Ambedue le mostre saranno visitabili gratuitamente fino al 7 settembre. Sarà anche l’ultimo giorno dell’evento dedicato a fumetti, cosplay e tanto altro, giunto alla decima edizione. Intanto nella giornata odierna l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata e Giuseppe Mulfari, il presidente di StrettoCrea, associazione che organizza il MessinaCon, sono stati ospiti della quinta commissione, presieduta da Raimondo Mortelliti.

Hanno ricordato proprio che il MessinaCon non è soltanto la manifestazione “centrale” di tre giorni, dal 5 al 7 settembre a Villa Dante. È anche un evento fatto di appuntamenti collaterali e rilanciato l’appuntamento per la fiera, che negli ultimi anni è cresciuta sensibilmente in termini di presenze.