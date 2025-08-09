 Ritrovato e restituito un pitbull smarrito un mese prima: ma era senza microchip, scatta la multa

Redazione

sabato 09 Agosto 2025 - 07:01

L'animale era fuggito a Spartà ed è stato trovato dalla polizia locale di Saponara

SAPONARA – È stato ritrovato e restituito al legittimo proprietario un pitbull che era stato perso il 9 luglio scorso a Spartà. A ritrovarlo è stata la polizia locale di Saponara, grazie a un’attività condotta dal comandante Daniele Lo Presti, che ha evidenziato come il cane fosse fuggito dal giardino della casa del padrone.

L’animale non è stato immediatamente identificato a causa della mancanza del microchip, obbligatorio per legge. Il proprietario è stato convocato in via Quasimodo per l’identificazione del cane e ha fornito la sua versione. Ciò nonostante dovrà pagare 300 euro per la mancata registrazione del pitbull alla banca dati nazionale oltre a 150 euro per non aver adottato le misure opportune a impedire la fuga dell’animale.

