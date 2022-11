Roccalumera celebra la giornata della Gentilezza e la dedica a Serena Navarria - Tempostretto

L'assessorato guidato da Miriam Asmundo ha avviato un importante progetto a sostegno della gentilezza sociale ed ecologica

ROCCALUMERA – Anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale della Gentilezza, l’assessorato alla gentilezza (affidato a Miriam Asmundo), istituito dal comune di Roccalumera nel 2019, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della gentilezza, è sceso in campo per incoraggiare questo importante tratto distintivo dell’essere umano. Lo scopo della giornata è quello di ricordare ad ognuno di essere gentili attraverso il compimento di atti gentili. Dopo le iniziative del 2019 (i giochi della gentilezza), del 2020 (il mese della gentilezza) e del 2021 (stappiAmo la gentilezza), per il 2022, grazie anche al supporto dei volontari del servizio civile, è stato avviato un importante progetto a sostegno della gentilezza sociale ed ecologica.

Le frazioni al centro del progetto

Quest’anno, infatti, sono state poste al centro del progetto sono le frazioni di Sciglio e Allume. Per ciò che concerne Sciglio sono state poste delle frasi gentili nelle aiuole, previamente bonificate, che circondano la piazza monumento dei caduti, mentre ad Allume sono stati rivitalizzati i pilastrini lungo la via centrale in direzione della Chiesa della Madonna del Rosario. Le frasi sono state inserite in delle ciotole di terracotta che hanno sostituito quelle vecchie di plastica ormai usurate. L’iniziativa, ed in particolare il vialetto di Allume, sono stati dedicati a Serena Navarria, giovane recentemente scomparsa, la quale incarnava tutti i valori che la giornata si pone di trasmettere.