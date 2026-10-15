Roccalumera. Esami fecali gratuiti per prevenzione del tumore del colon retto

Appuntamento sabato 24 ottobre

Si è svolto online un incontro della Direzione del Distretto Sanitario di Messina con i sindaci o i loro delegati dei Comuni della zona ionica di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera e Scaletta Zanclea.

Informazione, collaborazione e integrazione territoriale rappresentano elementi fondamentali per costruire una rete di assistenza efficace, accessibile e capace di rispondere concretamente ai bisogni di salute della popolazione.

La Casa della Comunità di Roccalumera si conferma un importante punto di riferimento per il territorio, con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, semplificare l’accesso alle prestazioni e promuovere una presa in carico sempre più integrata. Tra i servizi sanitari della Casa della Comunità di Roccalumera l’ambulatorio infermieristico da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 20:00; la Specialistica ambulatoriale con Angiologia, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Geriatria, Pneumologia, Ortopedia e presto saranno realizzate altre specialità. Il Pua con un assistente sociale presente da lunedì a sabato dalle 9 alle 12, e giovedì dalle 15 alle 17; il medico delle cure primarie h24 e sette giorni su sette; il punto prelievi da lunedì a venerdì dalle 8 alle 9.15; la la psicologia delle cure primarie con psicologo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Anche uffici per scelta e revoca del medico e del pediatra il lunedì, mercoledì, e venerdì dalle 8.30 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 17.00., consegna ausili e presidi lunedì dalle 15 alle 17 o giovedì dalle 9.30 alle 12.30; consegna referti da lunedì a venerdì dalle 11 alle 12.30 o venerdì dalle 15 alle 16,30; certificati esenzione per patologia martedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; certificati per esenzione per reddito lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 17.00.

In occasione dell’incontro è stato presentata la giornata gratuita dedicata alla prevenzione del tumore del colon-retto, che si terrà sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 9 alle ore 19, nella Casa della Comunità di Roccalumera.

Un’importante opportunità di prevenzione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e promuovere una maggiore attenzione alla propria salute. La prevenzione è uno strumento fondamentale per tutelare la salute: partecipare significa prendersi cura di sé.