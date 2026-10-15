 Roccalumera. Esami fecali gratuiti per prevenzione del tumore del colon retto

Roccalumera. Esami fecali gratuiti per prevenzione del tumore del colon retto

Redazione

Roccalumera. Esami fecali gratuiti per prevenzione del tumore del colon retto

giovedì 15 Ottobre 2026 - 09:44

Appuntamento sabato 24 ottobre

Si è svolto online un incontro della Direzione del Distretto Sanitario di Messina con i sindaci o i loro delegati dei Comuni della zona ionica di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera e Scaletta Zanclea.

Informazione, collaborazione e integrazione territoriale rappresentano elementi fondamentali per costruire una rete di assistenza efficace, accessibile e capace di rispondere concretamente ai bisogni di salute della popolazione.

La Casa della Comunità di Roccalumera si conferma un importante punto di riferimento per il territorio, con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, semplificare l’accesso alle prestazioni e promuovere una presa in carico sempre più integrata. Tra i servizi sanitari della Casa della Comunità di Roccalumera l’ambulatorio infermieristico da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 20:00; la Specialistica ambulatoriale con Angiologia, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Geriatria, Pneumologia, Ortopedia e presto saranno realizzate altre specialità. Il Pua con un assistente sociale presente da lunedì a sabato dalle 9 alle 12, e giovedì dalle 15 alle 17; il medico delle cure primarie h24 e sette giorni su sette; il punto prelievi da lunedì a venerdì dalle 8 alle 9.15; la la psicologia delle cure primarie con psicologo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Anche uffici per scelta e revoca del medico e del pediatra il lunedì, mercoledì, e venerdì dalle 8.30 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 17.00., consegna ausili e presidi lunedì dalle 15 alle 17 o giovedì dalle 9.30 alle 12.30; consegna referti da lunedì a venerdì dalle 11 alle 12.30 o venerdì dalle 15 alle 16,30; certificati esenzione per patologia martedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; certificati per esenzione per reddito lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 17.00.

In occasione dell’incontro è stato presentata la giornata gratuita dedicata alla prevenzione del tumore del colon-retto, che si terrà sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 9 alle ore 19, nella Casa della Comunità di Roccalumera.

Un’importante opportunità di prevenzione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e promuovere una maggiore attenzione alla propria salute. La prevenzione è uno strumento fondamentale per tutelare la salute: partecipare significa prendersi cura di sé.

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