Akademia Messina sconfitta da Costa Volpino, la reazione nel terzo set non basta

Trasferta amara nel turno infrasettimanale, per le ragazze di coach Barbieri arriva una sconfitta per 0-3 contro una delle capoliste del girone

Prosegue la striscia negativa della Cosedil F3 Motors Akademia Messina che in casa di Costa Volpino va incontro alla terza sconfitta consecutiva. L’impegno per le ragazzi di coach Barbieri era provante contro una formazione che era a punteggio pieno in Serie A2 e così si è confermata dopo il terzo turno giocato in infrasettimanale. Le bergamasche hanno vinto i primi due parziali, il primo con molto scarto, ma nel terzo Messina ha venduto carissima la pelle costringendo Costa Volpino ad un long set terminato per 30-28.

Il sestetto di partenza delle locali vede in campo Dell’Orto e l’ex Viscioni sulla diagonale, Hoogers e Longobardi schiacciatrici, Talarico e Pizzolato al centro ad alternarsi con Gamba libero. Nelle scelte iniziali coach Barbieri invece manda in campo Guiducci al palleggio e Lindgran opposto, in banda Bellia ed Henderson, al centro Quero e Franceschini con Rolando libero. A partita in corso spazio a Peroni, Gazzola e Pegoraro. Nessuna delle peloritane in doppia cifra con Lindgren e Bellia che si fermano a 9 punti personali.

Costa Volpino – Akademia Messina 3-0

L’avvio della CBL è perentorio: il 7-2 iniziale costringe coach Barbieri a chiamare subito il primo time-out. Le padrone di casa incidono al servizio, trovano continuità a muro e sfruttano efficacemente le occasioni in attacco. Messina fatica a costruire il proprio gioco e a organizzare la fase break, fermandosi a un solo punto in attacco e accumulando dieci errori diretti. Il divario aumenta progressivamente fino al 25-12 che chiude il primo set.

Il secondo parziale si apre all’insegna dell’equilibrio, con le squadre appaiate fino al 9-9. L’attacco vincente di Hoogers innesca l’allungo della CBL, che passa dal 14-10 al 17-12, consolidando il vantaggio sul 21-16. Messina reagisce con Bellia e Pegoraro, riducendo le distanze fino al 22-20. Le bergamasche conservano il margine, ma Lindgren annulla due set point con altrettanti attacchi vincenti. A chiudere è Hoogers, efficace dalla seconda linea per il definitivo 25-22.

Nel terzo set la CBL accusa un brusco calo e scivola subito sullo 0-5. Messina ne approfitta, spingendo sull’acceleratore con Bellia e Quero fino al 5-11. Coach Cominetti inserisce Krasteva per Longobardi, ma le ospiti mantengono il controllo, salendo sul 18-11. Costa Volpino rimonta 15-18, prima di subire un nuovo allungo siciliano fino al 18-23. Quando il set sembra compromesso, il doppio cambio restituisce energia alla CBL. Hoogers sale in cattedra e firma cinque punti pesanti, trascinando le compagne sul 24-24. Da quel momento si procede ai vantaggi: CBL ha la prima occasione per chiudere sul 25-24, ma Messina resta in partita e sfiora a sua volta il colpo. Sul 29-28, Viscioni trova la diagonale vincente che vale il 30-28 e chiude una rimonta di carattere.

Tabellino

Parziali: 25-12 25-22 30-28.

Durata: 22′, 24′, 32′.

Arbitri: De Nard e Selmi.

Costa Volpino: Talarico 4, Dell’Orto, Hoogers 19, Pizzolato 5, Viscioni 16, Longobardi 4, Gamba (L), Krasteva 5, Populini 1, Fumagalli, Nonato. Non entrate: Kone, Busetti (L).

Allenatore: Cominetti. Secondo: Claudio Albera.

Akademia: Guiducci 2, Bellia 9, Franceschini, Lindgren 9, Henderson 3, Quero 5, Rolando (L), Peroni 7, Pegoraro 5, Gazzola. Non entrate: Colombano, Caruso.

Allenatore: Barbieri. Secondo: Fabio Collina.