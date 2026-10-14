La riapertura all’ospedale Piemonte di Messina, “restituito il Pronto soccorso alla città”

Parla il responsabile di Emergenza e Urgenza Giuffrida: "Risolti i problemi di aerazione, siamo al servizio di 100 mila utenti"

Messina – «Abbiamo restituito il Pronto soccorso alla città». Con queste parole il dottor Clemente Giuffrida, capo dipartimento di Emergenza e Urgenza, fa il punto all’indomani della riapertura del presidio di emergenza dell’ospedale Piemonte, tornato pienamente operativo (dalle 8 del mattino di martedì) dopo i collaudi tecnici favorevoli.

Una ripartenza attesa da tempo da tutto il centro cittadino. Il presidio di viale Europa serve infatti un bacino di utenza stimato in circa 100 mila persone, per le quali – durante il periodo di chiusura – raggiungere strutture periferiche come il Papardo rappresentava un notevole disagio logistico.

I motivi dello stop: l’impianto di aerazione e il caldo

All’origine del blocco temporaneo c’erano criticità strutturali legate al microclima e al ricambio dell’aria all’interno dei locali: la portata non era più sufficiente e le temperature elevate rendevano proibitive le condizioni per operatori e degenti. L’intervento tecnico ha consentito di installare e attivare un sistema di ricircolo d’aria aperto, ristabilendo i parametri idonei e superando i collaudi necessari per far ripartire l’attività in sicurezza.

Nessun aumento di posti letto: «Tornati allo status quo»

Sul fronte della capacità ricettiva, Giuffrida chiarisce subito i termini della ripartenza: «Non ci sono più posti letto rispetto a prima, siamo ritornati allo status quo ante», precisa il primario. L’ospedale ha comunque continuato a garantire la piena funzionalità dell’area medica – tra cui Neurologia, Terapia Intensiva Coronarica, Rianimazione e Medicina d’urgenza – offrendo un supporto essenziale agli altri nosocomi cittadini anche durante la chiusura del blocco operatorio e del pronto soccorso generale.

Il lavoro di squadra con gli altri ospedali

A fare la differenza, nei momenti di massima pressione, è stata la costante interlocuzione con i reparti di emergenza delle altre aziende sanitarie cittadine (Policlinico e Papardo):«C’è stato un raccordo quotidiano e continuo tra primari per gestire i flussi in maniera appropriata», sottolinea Giuffrida. Un coordinamento che ha permesso di accogliere e ricoverare al Piemonte pazienti con quadri internistici stabili, decongestionando le altre strutture ed evitando al contempo rischi clinici legati a patologie che avrebbero potuto richiedere un tempestivo intervento chirurgico.

Il nodo personale: «Carenza generalizzata, andiamo avanti con i gettonisti»

Immancabile il capitolo legato alle risorse umane, nodo cruciale dell’emergenza-urgenza. «Tutte le aree di emergenza in Sicilia soffrono la carenza di personale, è un dato noto», evidenzia il dottor Giuffrida. Al Piemonte l’organico riesce attualmente a garantire i turni e la continuità assistenziale grazie all’ausilio di medici gettonisti, che consentono al presidio di reggere l’impatto della riapertura e rispondere prontamente alla domanda di salute del territorio.

La soddisfazione: «Un traguardo fondamentale per la comunità messinese»

Al di là delle complessità organizzative e gestionali, il capo dipartimento esprime viva soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: «Il nostro bacino d’utenza è profondamente legato a questo presidio, che offre risposte tempestive e adeguate in tempo reale: la sua assenza pesava enormemente», conclude Giuffrida. Un sospiro di sollievo che va oltre i confini ospedalieri e che rappresenta un beneficio concreto per tutta la comunità messinese, rassicurata dal ripristino di un punto di riferimento essenziale per la salute pubblica nel cuore della città.