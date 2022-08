Roccalumera. Il centro sportivo rimane chiuso, "cittadini privati di uno spazio vitale" - Tempostretto

I campi di calcetto e tennis non sono più utilizzabili per la mancanza di un gestore. La minoranza interroga il sindaco Argiroffi

ROCCALUMERA – Rimane chiuso il Centro Sportivo Polivalente di Roccalumera. Le lamentele da parte degli sportivi sono state raccolte dai quattro consiglieri di minoranza (Rita Corrini, Ivan Cremente, Tiziana Maggio, Antonino Scarci) che hanno presentato un’interrogazione al sindaco Gaetano Argiroffi per conoscere le “motivazioni e le cause che hanno determinato la cessazione della gestione dell’impianto sportivo, da quale data e, da allora, l’attività posta in essere dall’Amministrazione per consentire tempestivamente la risoluzione delle problematiche emerse”. La minoranza ha spiegato che la presenza nel territorio comunale della struttura, dotata di un campetto di calcetto, due campi da tennis e ampi spogliatoi attira molti giovani e sportivi che apprezzano l’opportunità di praticare sport al suo interno anche se il Comune, in questi anni, non ha assicurato un efficace e continuo funzionamento della stessa.

“Chiusura ingiustificata”

Per l’opposizione, risulta non giustificabile che “tale struttura sportiva possa restare preclusa alla fruizione per così lungo tempo e, in particolare, nel periodo estivo, tenuto conto anche dell’afflusso di vacanzieri e turisti nel paese, con conseguente e potenziale aumento dei fruitori dell’impianto sportivo”. I consiglieri comunali hanno chiesto al sindaco di conoscere “l’eventuale corrispondenza intercorsa tra il comune e il gestore dell’impianto sportivo per tutto il periodo della gestione, dall’inizio alla risoluzione del rapporto” e le “motivazioni che non hanno consentito al comune di trovare rapidamente, anche se in via transitoria, una soluzione alternativa volta a garantire la fruizione del centro senza interruzione del servizio”. “La funzione sociale, sportiva e ricreativa che il Centro Sportivo Polivalente riveste nel contesto territoriale è di fondamentale importanza”, concludono i consiglieri di opposizione.