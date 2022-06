Roccalumera. In Aula il Bilancio di previsione e la modifica del regolamento per i lotti artigianali - Tempostretto

L'Assemblea convocata per il 27 giugno

ROCCALUMERA – Il Consiglio comunale id Roccalumera sarà chiamato lunedì 27 giugno ad esaminare ed approvare il Bilancio di previsione 2022-2024 e il Dup, riferito allo stesso triennio. Nel corso della stessa seduta è prevista l’approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in materia di abusivismo edilizio e inottemperanza alla presentazione dell’agibilità. All’ordine del giorno figura anche la modifica del regolamento comunale per la cessione in proprietà dei lotti della zona artigianale (nella foto). Gli ultimi due punti riguardano una mozione del consigliere Carmelo Stracuzzi su “Comunità energetiche rinnovabili”ed una interrogazione del gruppo di minoranza sulle “condizioni indecorose del paese di Roccalumera”.