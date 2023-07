Roccalumera. Protocollo d'intesa tra il Comune e l'associazione Plastic Free - Tempostretto

Saranno adottate numerose iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dei rifiuti

ROCCALUMERA – Il Comune di Roccalumera ha rinnovato il protocollo di intesa con l’associazione Plastic Free, di cui è referente per il centro jonico, Letterio Mastroeni. L’accordo avrà una durata di 3 anni. Il protocollo era stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, che ha inoltre autorizzato il sindaco Giuseppe Lombardo alla firma. L’associazione Plastic Free ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili in merito alla pericolosità della plastica, che provoca effetti devastanti sul nostro pianeta. Il protocollo consentirà all’associazione di velocizzare le attività di volontariato sul territorio, come appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche e segnalazioni di abbandono di rifiuti. Grazie all’impegno di Letterio Mastroeni, nel 2021 il Comune di Roccalumera è stato riconosciuto come primo comune “plastic free” in Sicilia.

