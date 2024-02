Roccella Jonica. Incontro con gli anziani, i consigli antitruffa dei carabinieri

I truffatori, si presentano come persone distinte, eleganti e gentili e spesso si qualificano appartenenti alle Forze dell’ordine

ROCCELLA JONICA – I carabinieri nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe avviata dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri, hanno incontrato un nutrito gruppo di cittadini

anziani presso il centro di aggregazione per gli anziani di Roccella Jonica. Nell’occasione, il comandante della Stazione carabinieri ha dialogato con i presenti e illustrato, anche mediante esempi concreti, le principali modalità utilizzate dai truffatori. I truffatori, infatti, si presentano come persone distinte, eleganti e particolarmente gentili e spesso si qualificano appartenenti alle Forze dell’ordine chiedendo loro del denaro per un parente che è stato vittima di incidente stradale.