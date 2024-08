Roccella Summer Festival. Domani martedì 13 è il turno di Ariete

Quella di domani per Ariete al Teatro al Castello sarà l’unica tappa calabrese del tour “Notte d’estate”

ROCCELLA JONICA – È stato il primo concerto ad essere annunciato per la programmazione 2024 del Roccella Summer Festival, e adesso manca veramente poco a che Ariete salga sul palcoscenico del Teatro al Castello per l’unica tappa calabrese del tour “Notte d’estate”, data in esclusiva regionale prodotta e organizzata dalla Ticket Service Calabria.

Domani, 13 agosto, Ariete, pseudonimo di Arianna Del Ghiaccio, sarà pronta ad incontrare, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di Ariete, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi. Senza filtri e profonda come la notte, “La Notte d’estate” per Ariete – che ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico con X Factor, partecipando alla tredicesima edizione a soli 17 anni – sarà un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne “La Notte” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.