Rometta Comune doppiamente virtuoso: arrivano i premi dalla Regione

Il Comune di Rometta premiato dalla Regione Sicilia per l’alta percentuale di rifiuto differenziato e l’approvazione tempestiva dei bilanci di previsione

ROMETTA – C’è anche Rometta tra i comuni più virtuosi della Sicilia. Il Comune tirrenico, infatti, è stato premiato dalla Regione per gli ottimi risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, oltre che per l’approvazione nei tempi dei bilanci di previsione.

Nello specifico, Rometta ha ricevuto una premialità di 7422 euro per aver raggiunto, nell’anno 2021, l’87,3% di rifiuto differenziato. Un risultato importante, che ha permesso alla cittadina messinese di posizionarsi in terza posizione nella classifica dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che differenziano meglio. Sopra Rometta, in seconda e in prima posizione, i comuni palermitani di San Cipirello e di San Giuseppe Jato.

Ammontano, invece, a 20.932 euro le somme ricevute dalla Regione Sicilia per la tempestiva approvazione dei bilanci di previsione. Si tratta di un dato particolarmente rilevante, tenendo presente che in Sicilia sono soltanto 19 i Comuni, considerando anche le proroghe disposte, ad aver approvato nei termini di legge i bilanci di previsione. Nel messinese troviamo anche Messina, Malfa, Novara di Sicilia, Rodì Milici, San Marco D’Alunzio, San Piero Patti, Santa Lucia del Mela e Ucria.