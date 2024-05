Elezioni a Mandanici, l’uscente Briguglio contro Carpo nel remake della sfida del 2009

I due si sono già affrontati 15 anni fa, quando vinse Carpo che poi amministrò per un decennio. In campo anche una terza lista, ma sarà ininfluente

MANDANICI – Briguglio per la riconferma, Carpo per la rivincita. Nel piccolo centro collinare andrà in scena il remake della sfida di 15 anni fa tra il sindaco uscente, il medico Giuseppe Briguglio, a caccia del secondo mandato consecutivo (e del quarto in totale), e l’ingegnere Armando Carpo, già primo cittadino di Mandanici dal 2009 al 2019. Nel 2009 vinse appunto Carpo che poi amministrò per un decennio prima di sostenere la candidatura di Mario Scigliano, sconfitto da Briguglio. Novità dell’ultim’ora è che le liste in campo saranno tre. C’è infatti anche una terza candidatura a sindaco, ma di servizio, quella di Giulio Amati, 64 anni, vicepresidente del Consiglio dal 2014 al 2019. La lista era stata messa in piedi e presentata dalla stessa compagine di Carpo nel timore che Briguglio non riuscisse a presentare la sua ed evitare quindi che, con un solo candidato sindaco, affinché le elezioni fossero valide sarebbe stato necessario il quorum del 50% dei votanti. Ma Briguglio c’è e quindi la lista di Amati, denominata “L’avvenire”, sarà ininfluente per l’esito della contesa, visto che i voti dei sostenitori di Carpo saranno concentrati sulla lista “Uniti per Mandanici”.

Nella compagine di Briguglio, denominata “Amiamo Mandanici”, figurano due soli amministratori uscenti, le consigliere Giovanna Laganà e Maria Rosaria d’Urso. Il primo cittadino uscente ha raggiunto un accordo con Domenico Ravidà, figlio dell’ex assessore Sebastiano defenestrato dalla giunta il 9 febbraio scorso. Domenico Ravidà aveva annunciato l’intenzione di creare una lista alternativa ma il progetto non è andato in porto. Da qui l’accordo con Briguglio: Ravidà, in caso di vittoria andrà a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. Assessori designati da Briguglio sono Domenica Ciatto e Domenico Arizzi. Nella lista di Armando Carpo figurano un consigliere di minoranza uscente, Mariateresa Giannetto, volti nuovi e diversi ex amministratori. Gli assessori designati sono il consigliere di minoranza uscente Mario Scigliano (vicesindaco) e Gerardo Caffo.

Lista “Amiamo Mandanici”

Domenico Arizzi

Domenico Camillo Briguglio

Lucia Caminiti

Maria Domenica Ciatto

Maria Chiara Adele Crimi

Carmelo Famà

Giovanna Laganà

Domenico Ravidá

Concita Sotera

Maria Rosaria Urso

Lista “Uniti per Mandanici”

Gerardo Maria Antonio Caffo

Santina Tindara Ciatto

Giusy Denise D’Angelo

Mariateresa Giannetto

Marianna Mantarro

Domenica Miano

Carmelo Musolino

Agostino Scoglio

Alberto Sturiale

Santo Triolo

Lista “L’avvenire”

Carmelo Danilo Angioletto

Giuseppe Briguglio

Ursula Costa

Anna Maria Crimi

Emilia Antonina La Torre

Ivan Romeo

Giuseppe Antonio Scalora

Maria Rosa Scoglio

Agostino Triolo