Rompe il braccialetto anti stalking dopo aver violato i domiciliari, in carcere 54enne a Patti

L'uomo è stato più volte denunciato per molestie e minacce ad un'anziana della zona. L'arresto della Polizia

Va in carcere il 54enne arrestato per stalking nei confronti di un’anziana. L’uomo, originario dello Sri Lanka, era andato ai domiciliari a inizio mese dopo la denuncia della donna, vittima di continua persecuzione dal 2021. Malgrado il provvedimento, aveva provato ad avvicinarsi nuovamente alla donna.

Braccialetto anti stalking

Era stato il braccialetto anti stalking a dare l’allarme alla vittima e alle forze dell’Ordine che, intervenute subito, lo hanno rintracciato poco lontano e portato in cella di sicurezza. Comparso davanti al giudice di Patti, era stato posto nuovamente ai domiciliari col braccialetto elettronico. Ma ha forzato il dispositivo per liberarsene. Il giudice ha quindi disposto l’arresto in carcere e i poliziotti del Commissariato di Patti lo hanno rintracciato e rinchiuso nella casa circondariale di Barcellona.

Continue violazioni

Il 54enne si era resto protagonista di una lunga serie di atti persecutori ai danni dell’anziana: molestie, insulti, vessazioni e persino minacce di morte. Ogni volta la Procura di Patti aveva cercato di limitarlo con misure cautelari, dal divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico “antistalking” fino al successivo divieto di dimora nel comune di Patti.

Nonostante le restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, il 54enne ha però fatto ritorno nello stabile f in cui vive l’anziana, introducendosi nell’appartamento che occupava in passato. Da qui l’ultimo arresto. Adesso è in cella.