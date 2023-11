Rompe il naso alla ex fuori dalla palestra ma viene assolto: lei ritira la denuncia - Tempostretto

Il 33enne è stato comunque condannato perché a casa aveva una carabina modificata

MESSINA – Era stato denunciato per stalking dalla ex fidanzata ed era stato arrestato per averla colpita violentemente fuori dalla palestra che entrambi frequentavano. Ora per lui arrivata l’assoluzione dai reati che riguardano la vicenda della ragazza. Lo ha deciso il giudice Tiziana Leanza che ha celebrato il processo abbreviato per il trentatreenne messinese arrestato dalla Polizia. La vittima ha ritirato la querela e il giudice ha quindi pronunciato il verdetto che lo “scagiona” visto che l’accusa di stalking, se non ci sono aggravanti, non è procedibile d’ufficio; il procedimento non va avanti cioè se non per denuncia della vittima.

ll processo

Per l’uomo è comunque arrivata una condanna a 2 anni di reclusione. Quando sono andati ad arrestarlo, infatti, gli agenti gli hanno trovato a casa e sequestrato una carabina che aveva modificato per renderla più potente e pericolosa. Il Gup Leanza lo ha quindi ritenuto responsabile per detenzione di armi. Il pubblico ministero aveva sollecitato per il 33enne un verdetto più severo ma la Giudice per l’udienza preliminare, sentito anche il difensore, l’avvocato Salvatore Silvestro, lo ha parzialmente assolto.

La vicenda

La vicenda risale al maggio scorso quando i poliziotti sono intervenuti all’esterno di una struttura sportiva della zona nord dove la ragazza, sanguinante e dolorante, era stata soccorsa dal 118, medicata in ospedale e rimandata a casa con una lesione al setto nasale. La giovane, malgrado il supporto, non ha voluto però andare avanti nella denuncia contro l’ex, malgrado avesse raccontato anche di precedenti violenti episodi: minacce, insulti ma anche gesti più estremi, come quando lui si è avventato su di lei premendole un cuscino in faccia fino quasi a soffocarla.