Rosario Magazzù “illumina la notte” di Messina

Un videoclip, ambientato in città, fa da scenario alla sua nuova canzone

Rosario Magazzù è un cantante, presentatore di eventi, speaker radiofonico e insegnante di scuola primaria. “Illumina la notte“ è il suo nuovo brano ed è ambientato nella “sua” Messina. Si tratta di un quarto inedito dopo “Scacciapensieri“ nel 2024, come sempre disponibile nelle piatttaforme digitali e sul suo canale Youtube.

Spiega il cantante: “Sono particolarmente legato a questo brano perché, per la prima volta, sono autore del testo insieme a Manuel D ‘Angelo che ne ha scritto la musica e ha arrangiato il brano, prodotto da Jo Nevix. Il testo è autobiografico: racconta di un incontro di notte in un motel, la voglia di vedersi e stare insieme, la complicità del buio della notte che rende tutto ancora più intrigante ma l’alba porterà con sé una nuova verità Per il video ho scelto Messina, in primis perché amo la mia città, ho vissuto per diciannove anni a Milano per lavoro, ma sono sempre stato legato alle mie origini. E trovo che la nostra Messina sia una città meravigliosa che guarda al futuro ma con i piedi ben saldi in quella che è la sua antica storia. Da quattro anni sono tornato a vivere a Messina , una scelta dettata dall’amore per le mie radici e dalla consapevolezza che la città sia unica al mondo per la sua bellezza paesaggistica, per i rapporti che instauriamo e per tutte le bontà culinarie che non esistono altrove”.

“Il videoclip esalta una Messina notturna e per alcuni inedita”

E ancora: “Il videoclip offre una “ cartolina“ di una Messina notturna con alcuni angoli della città che magari a molti sono sconosciuti. Fanno da sfondo perfetto al brano: la scalinata di Montalto con le sue sculture colorate, Piazza Basicò con la sua fontana, l’esterno del Teatro Vittorio Emanuele con l’adiacente via arricchita dalle scritte luminose e infine la spiaggetta del Ringo con a pochi metri il porto e i traghetti . Le luci della città che si riflettono sul mare, il cielo pieno di stelle e la misteriosa quiete della notte fanno da cornice perfetta al brano. Il videoclip è stato realizzato da un giovane messinese molto talentuoso: Samuele Smedile. Nel video, insieme a me, è presente Giuseppe D’Angelo, il mio sassofonista che mi accompagna in molti eventi live. E ci sono sette bellissime ballerine: Anna Evangelista, Laura Musumarra , Ilaria Sturniolo, Carla De Salvatore , Monica Cucinotta, Alessia Cardile e Gaia Sileci”.