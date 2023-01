Rotaract club Reggio sud parallelo 38 al servizio dei più piccoli - Tempostretto

L’iniziativa è volta ad incentivare anche la visione di documentari e serie che favoriscono l’approfondimento di molteplici temi

REGGIO CALABRIA – I giovani del Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 hanno svolto, venerdì scorso, un service dedicato ai piccoli ospiti di “Casa Nazareth”: grazie alla sinergia delle responsabili dell’Istituto e della presidente Luciana Calarco è stato possibile acquistare un televisore Android ultimo modello per promuovere le serate cinema, creando così momenti di svago e di unione tra i bimbi di ogni età. L’iniziativa è volta ad incentivare, inoltre, anche degli spazi culturali grazie alla visione di documentari e serie che favoriscono l’approfondimento di molteplici temi, promuovendo così la possibilità di coltivare interessi e passioni dei giovani destinatari.

La donazione

I bimbi sono il centro di interessato dell’operato di quest’anno per il Rac di Reggio Sud: il mese scorso – in vista della ripresa della routine scolastica- è stato donato del materiale di scuola per i ragazzi ospiti del centro antiviolenza “Casa Castellini”. Infatti trovano luogo sicuro presso il centro anche i figli della donne, a loro volta vittime di violenza ed abusi. In linea col quadro delineato, sono stati acquistati anche dei libri -suggeriti da esperiti psicologi- per poter migliorare, in alcuni casi ricostruire, il rapporto genitoriale minato dalla violenza subita.