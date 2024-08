Rotatoria di Via S. Cecilia, sì al ripristino della pavimentazione: “Nessuna risposta sulla statua”

Musolino e Giorgianni, avvocati dell'artista Alex Caminiti, tornano sulla diffida al Comune: "Bene i lavori, ma nessun riscontro sulla manutenzione del manufatto"

MESSINA – A pochi giorni dalla diffida presentata da Dafne Musolino e Alessia Giorgianni, in qualità di legali dell’artista Alex Caminiti, il Comune di Messina, dal dipartimento servizi tecnici, “ha comunicato che il direttore dei lavori ha già dato mandato alla ditta appaltatrice di eseguire gli interventi necessari al ripristino della pavimentazione della rotatoria”.

A renderlo noto sono state proprio Musolino e Giorgianni, che hanno spiegato: “In attesa, dunque, che gli interventi siano eseguiti rammentiamo di avere anche diffidato l’Ente ad eseguire gli interventi di manutenzione del manufatto, per i quali non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro. Per tali ragioni, nell’esprimere apprezzamento per il celere riscontro ricevuto, attendiamo l’avvio degli interventi richiesti”. Il riferimento è alla statua realizzata da Caminiti dal titolo “Messina” e donata alla città, poi posizionata al centro della rotatoria tra via Santa Cecilia e via Don Blasco.

Al centro della diffida c’erano proprio le condizioni della statua, oltre che della rotatoria, per la quale non è stata mai svolta alcuna manutenzione secondo l’artista e i due avvocati.