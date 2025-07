Ruba la borsa di una bagnante, arrestato 43enne messinese

L'episodio è avvenuto sulla spiaggia di Itala. La borsa conteneva anche il portafoglio con una somma di 150 euro

ITALA – Nei giorni scorsi a Itala Marina, i Carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea hanno arrestato un 43enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato.

I fatti sono accaduti sulla spiaggia di Itala Marina, dove i militari dell’Arma, hanno sorpreso un uomo che poco prima aveva asportato la borsa di una bagnante. La pattuglia dei Carabinieri, allertata dalla richiesta di intervento della vittima, ha individuato e fermato il 43enne, subito dopo aver commesso il furto recuperando la borsa che conteneva anche il portafoglio con la somma di 150 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma dove una volta definito il quadro accusatorio è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza del Giudice, mentre la borsa è stata restituita alla parte offesa. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, confermando la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico a carico del 43enne.